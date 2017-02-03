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احتراق سيارات إثر سقوط رافعة في شارع الشيخ زايد بدبي

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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احتراق سيارات إثر سقوط رافعة في شارع الشيخ زايد بدبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة أن ثلاث سيارات احترقت إثر سقوط رافعة على شارع الشيخ زايد.

 

وقالت حكومة دبي "سقوط رافعة على شارع الشيخ زايد والجهات المختصة تتعامل الآن مع الحادث لضمان سلامة الجميع في الموقع"، وأضافت "نجم عن الحادث احتراق 3 سيارات وتم تسجيل إصابة واحدة ونقلت للمستشفى لتلقي الرعاية الضرورية وفرق الدفاع المدني تعمل على احتواء الحريق".

 

وتشهد عدة مناطق في الإمارات سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وسادت أجواء من عدم الاستقرار الجوي مصحوبة بغيوم وأمطار ورياح شمالية غربية قوية، وصلت سرعتها إلى 50 كيلومتراً في الساعة فوق البحر.

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