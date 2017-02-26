مجمع دبي الصناعي يطلق مشروع الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة

أطلقت مدينة دبي لتجارة الجملة مشروع الوحدات الصناعية والمستودعات المبردة ضمن مجمع دبي الصناعي الوجهة الصناعية المتخصصة وذلك بالتزامن مع معرض جلفود.

وتمتد الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة الجديدة على مساحة 1.5 مليون قدم مربع وتهدف لتلبية احتياجات المؤسسات العاملة في قطاع الأغذية وصناعة الحلال في المنطقة وستعمل بشكل خاص على توفير بيئة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديمها مساحات وأحجام تناسب متطلباتهم حيث تتراوح مساحات الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة بين 5 الاف إلى 11 ألف قدم مربع.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد سعود أبو الشوارب الرئيس التنفيذي للعمليات بمجمع دبي الصناعي ان قطاع الأغذية يشهد نمواً قوياً في الإمارات والمنطقة ويتوقع نمو الاستهلاك بنسبة تصل إلى 57 بالمائة في 2030 مقارنة بأرقام 2014 وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي والزيادة في أعداد السكان والنمو السياحي الكبير المتوقع .

وأشار سعود أبو الشوارب إلى أن المشروع الجديد من الوحدات الصناعية الخفيفة والمستودعات المبردة تم تصميمه وتنفيذه بما يتناسب مع متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لما لها من دور كبير في دفع نمو قطاع الصناعات الغذائية.