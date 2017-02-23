إطلاق أول مصنع للزجاج المضاد للانفجارات والرصاص في المنطقة بأبوظبي

شهدت فعاليات اليوم الخامس من معرض الدفاع الدولي " أيدكس 2017 " إطلاق مصنع لإنتاج الزجاج المضاد للرصاص والانفجارات اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة يعد الأول من نوعه في المنطقة.

فقد أطلقت مجموعة "الحيا القابضة" اليوم خلال مشاركتها في "أيدكس 2017" مصنع "الحيا للزجاج الخاص" الذي يشكل النواة الأولى للمجموعة في الصناعة المتخصصة لإنتاج الزجاج المضاد للانفجارات والرصاص والذي يستخدم للمباني والأسواق والمستشفيات فضلا عن انتاج زجاج السيارات المصفحة والسفن والاستخدامات الأخرى بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يركز المصنع في عملياته على عامل الجودة عند تلبية الطلبات الخاصة للزبائن وتوفيرها من خلال معايير عالمية وبتجارب حية اعتمادا على مختبر البحوث والتطوير الخاص بالمصنع الذي يرتبط بمراكز بحوث وجامعات لها باع طويل في البحوث العلمية."

وأوضح عبدالله المنصوري المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الحيا القابضة" أن مشاركة المجموعة في معرض الدفاع الدولي تهدف إلى خلق شراكة فعالة مع قطاع الصناعة العسكرية وتوطين سلسلة التوريد ذات الاختصاص باعتبار "أيدكس" أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة بالصناعات الدفاعية على مستوى العالم.

وتوجه المنصوري بالشكر إلى القيادة الرشيدة على احتضان معرض " أيدكس " كمنتج وطني .. معربا عن فخر مجموعة الحيا القابضة بالمشاركة في هذا الحدث كجهة عارضة لمنتجاتها أمام كبار المسؤولين وصناع القرار.

وقال إن دولة الإمارات اليوم بفضل جهود ومتابعة قيادتها الرشيدة تتمتع بسمعة طيبة في المحافل الدولية مما أهلها لتكون محلا للثقة والاعجاب ومصدرا للتقدم والرقي والحضارة على المستوى الإقليمي والصعيد العالمي .

وأعرب المنصوري عن شكره للقيادة الرشيدة على منح المواطن الإماراتي الفرصة لخوض مثل هذا النشاط التجاري من خلال التسهيلات الممنوحة له من الدعم المادي أو الفرص الداخلية للمشاركة".