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الرياض توقف التعامل مع مؤسسة مقاولات سعودية لتنفيذها مشروعاً معيباً

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 فبراير 2017
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الرياض توقف التعامل مع مؤسسة مقاولات سعودية لتنفيذها مشروعاً معيباً

أكدت صحيفة سعودية اليوم الأربعاء أن وزارة المالية، وبتوجيه من وزير المالية محمد الجدعان، أوقفت تعامل الجهات الحكومية مع مؤسسة مقاولات وطنية ثبت تنفيذها لأحد المشاريع تنفيذاً معيباً وذلك لمدة سنة.

 

ونقلت صحيفة "المدينة" اليومية عن مصادرها إن الإيقاف تم في إطار توجه الوزارة لتعزيز موضوع جودة المشاريع الحكومية وضمان تنفيذها وفقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها.

 

وأضافت المصادر أن الإيقاف تم بناءً على القرار الصادر عن اللجنة المشكلة بموجب المادة 78 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، مشيرة إلى أن مؤسسة المقاولات رفعت دعوى اعتراض على القرار، إلا أن المحكمة الإدارية بالرياض والمؤيدة من محكمة الاستئناف أصدرت حكما برفض دعوى الاعتراض.

 

ولم تذكر الصحيفة اسم مؤسسة المقاولات.

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