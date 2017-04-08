Arabian business
إنشاءات

البحرين بلا إسمنت سعودي.. والتوجه نحو إسمنت الإمارات

أريبيان بزنس
السبت، 8 إبريل 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
البحرين بلا إسمنت سعودي.. والتوجه نحو إسمنت الإمارات

أكد موردون ومقاولون في البحرين أن السوق المحلي باتت خالية من الإسمنت السعودي بعد وضع السلطات السعودية لاشتراطات جديدة لتصدير الإسمنت منذ مارس/آذار الماضي وقالوا إن السوق البحريني يعاني من شح بمادة الاسمنت خصوصاً وإن شركات الأسمنت السعودية كانت تغطي 60 بالمئة من حاجة السوق.

 

ووفقاً لصحيفة "الأيام" البحرينية، أمس الجمعة، أكدوا أن التوجه الحالي يسير نحو استيراد الاسمنت من السوق الإماراتي، مؤكدين على إن شح مادة الاسمنت ستؤثر على المشاريع الإنشائية سواء الحكومية أو الخاصة.

 

ويأتي توقف تصدير شركات الأسمنت السعودية للبحرين، بعد أن ألزمت الجهات المعنية، شركات الأسمنت السعودية منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بالتقيد بالضوابط والشروط الجديدة الخاصة بتصدير الأسمنت بعد أن كانت مستثناة من قرار وقف تصدير منذ العام 2009.

 

وأكد المدير العام بالشركة المتحدة للاسمنت فيصل شهاب على إن توقف استيراد الاسمنت من السوق السعودي منذ منتصف مارس/آذار الماضي أدى إلى شح كميات الاسمنت في البحرين، والذي بدوره يؤثر على مختلف المشاريع الإنشائية سواء أكانت المشاريع الحكومية أو المشاريع الخاصة، مشيراً إلى إن التوجه الحالي يسير نحو الاستيراد من السوق الإماراتي.

 

وأوضح "شهاب" أن المخزون من الاسمنت السعودي استنفذ منذ عشرة أيام وإن كمية الاسمنت المتوفرة لدى الشركة حالياً من السوق الإماراتي فقط والمقدرة بثلاثة آلاف طن على أن يتم بيع 500 طن يومياً، لافتاً إلى إن الشركة كانت تبيع ما بين 1800 إلى 2000 طن يومياً، الأمر الذي يؤكد تراجع نسبة المبيعات من الاسمنت لأكثر من 250 بالمئة.

 

وقال "إن الشركة بصدد استقبال كمية أخرى من الاسمنت من السوق الإماراتي، والذي من المتوقع أن تصل يوم الأثنين المقبل"، متسائلاً "هل السوق الإماراتي قادر على تلبية الطلبات للسوق البحريني من الأسمنت خلال فترة وجيزة، خصوصاً وإن الشركات السعودية كانت تغطي نسبة 60 بالمئة من حاجة السوق البحريني والبالغة ما بين 100 إلى 110 ألف طن شهرياً".

 

وأضاف إن الدورة الزمنية لاستيراد الاسمنت من السوق السعودي للبحرين تستغرق 30 ساعة، في حين أن الاستيراد من السوق الإماراتي يستغرق مدة تتراوح ما بين 5 – 6 أيام، لافتاً إلى أن الاستيراد من السوق الإماراتي سيرفع الكلفة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة عن الأسعار الحالية في حين سترتفع كلفة الاستيراد من السوق السعودي بنسبة 50 بالمئة بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة.

 

وكانت السعودية قد أقرت مؤخراً آلية احتساب تحصيل فرق سعر الوقود لمصانع الحديد والإسمنت الراغبة في تصدير منتجاتها. وبلغت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت ما بين 85 - 133 ريالاً للطن.

المزيد من أخبار البحرين

المزيد عن هذا الخبر

انخفاض أسعار الحديد والإسمنت في السعودية

الرياض تقر آلية احتساب فرق سعر الطاقة في صادرات الحديد والإسمنت وتحديد رسوم التصدير

هيئة السوق المالية تفرض غرامات على جبل عمر وبنك الجزيرة و"المواساة" و"الكيميائية الأساسية" والسعودية للأسماك وإسمنت نجران

شركات الإسمنت في السعودية تبيع منتجاتها خارج مناطقها بخصومات بهدف تصريف المخزون

تعليقات

المزيد في إنشاءات

سعودي أوجيه ترد على داوود الشريان

رويترز: سعودي أوجيه تنتظر نتائج مراجعة لمشروعاتها

"الشعفار" تفوز بـ 6 جوائز في الإمارات من "مييد" لجودة المشاريع 2017﻿

جبل عمر توقع اتفاقية لتطوير وتشغيل مواقف السيارات في مشروعها بمكة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ارتفاع مبيعات الوحدات السكنية على المخطط في مدينة دبي بنسبة 45٪ في الربع الأول من عام 2017

الإمارات: إعلان يوم واحد عطلة رسمية للقطاع الخاص

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »