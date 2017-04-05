سعودي أوجيه ترد على داوود الشريان

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أصدرت شركة سعودي أوجيه اليوم الأربعاء بياناً ردت فيه على اتهامات الإعلامي السعودي الشهير داوود الشريان الذي قال فيها إن سعد الحريري رئيس وزراء لبنان يستطيع دفع 46 مليار ريال وليس فقط 2.6 مليار ريال قيمة المستحقات المتأخرة لعمالة الشركة المتعثرة التي تعد محوراً رئيسياً في إمبراطورية أعمال عائلة الحريري.

ومساء الإثنين الماضي‫، خلال تناول برنامجه "الثامنة" -الذي تبثه قناة "إم بي سي" السعودية- لملف ضحايا شركة سعودي أوجيه، قال داوود الشريان إن شركة سعودي أوجيه بمقدورها حل مشاكل الموظفين السعوديين والعرب والأجانب، لكن لا بد من اتخاذ قرار طال انتظاره.

وظهر ‏"الشريان" منفعلاً خلال مداخلة هاتفية مع عدنان النعيم وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية بسبب عدم صرف مستحقات موظفي سعودي أوجيه إلا الفرنسيين الذين تم صرف مستحقاتهم خلال شهرين.

وفي بيان نشرته على صفحته الرسمية على موقع تويتر واطلع عليه أريبيان بزنس، وصفت شركة سعودي أوجيه ما جاء بحلقة برنامج الثامنة الذي يقدمه الإعلامي داوود الشريان بشأن تأخر الشركة عن دفع مستحقات الموظفين بأنه تضمن على الكثير من المغالطات والمزاعم التي تتنافى مع الحقيقة.

وكان الإعلامي السعودي قد طرح سؤالاً في برنامجه الذي يبث على الهواء مباشرة "لماذا لا يدفع سعد الحريري مستحقات الموظفين المتأخرة".

وقالت الشركة أيضاً إن الطريقة التي تناول بها الشريان القضية لن تغير من الأمر شيئاً، لأن الأجهزة ما زالت تعمل على بحث ودراسة الأوضاع.

ورد مصدر في سعودي أوجيه -دون ذكر اسمه- في تصريح صحفي على تساؤل الشريان، بالقول إن موضوع الشركة الآن يقع ضمن عمل الأجهزة المعنية بالاختصاص في المملكة.

وقال المصدر، أيضاً، إن تصريحات الشريان تحاول انتقاد الأجهزة المعنية بالموضوع من خلال انتقاد الشركة بشكل غير مباشر، مبديًا استغرابه من فتح موضوع الشركة مجدداً في هذا التوقيت.

وأكد المصدر ترحيب الشركة بالنقد البناء، مشيراً إلى أن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة حيال هذه التجاوزات.

وتضررت سعودي أوجيه -وهي محور إمبراطورية أعمال "الحريري" المقرب من الرياض- بشدة جراء تباطؤ قطاع الإنشاءات السعودي بسبب أسعار النفط المنخفضة وتقليص الإنفاق الحكومي لتتأخر أجور آلاف العمال في القطاع لأشهر عديدة.