"الشعفار" تفوز بـ 6 جوائز في الإمارات من "مييد" لجودة المشاريع 2017﻿

فازت شركة الشعفار للمقاولات العامة، المجموعة الرائدة الحائزة على جوائز مرموقة والمتخصصة في قطاع البناء والتشييد بدولة الإمارات العربية المتحدة، بست جوائز على المستوى الوطني من جوائز "مييد" لجودة المشاريع 2017.



وحاز مشروع متحف الاتحاد، على جوائز ضمن أربع فئات مختلفة هي؛ مشروع العام في مجال المباني، ومشروع العام في مجال الابتكار، ومشروع العام في مجال الترفيه والسياحة، ومشروع العام في المجال الاجتماعي والثقافي والتراثي.

كما وقع الاختيار على مشروع شركة الشعفار للمقاولات العامة "سيتي ووك" كفائز وطني في فئة المشروع السكني للعام، في حين حصل مشروع فندق والدورف أستوريا، نخلة جميرا، على جائزة المشروع المستدام.

وفي معرض تعليقه على هذه الإنجازات، قال بيشوي عزمي الرئيس التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات العامة: "تتقدم إدارة شركة الشعفار للمقاولات العامة بالتهنئة لفريق عمل المشاريع الفائزة على هذا التقدير من لجنة الجوائز، والذي يثبت تميز فريق العمل في تطوير هذه المشاريع المرموقة ذات الجودة العالية. ونحرص على تطبيق أعلى المعايير في كافة مشاريعنا، وبما ينسجم مع مستويات الأداء الاستثنائية التي تمّيز شركة الشعفار للمقاولات العامة وتعزز مكانتها كشريك رائد يمكن لعملائنا الاعتماد عليه".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيتنافس كل من مشروع متحف الاتحاد، سيتي ووك، والدورف أستوريا- نخلة جميرا مع مشاريع أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي، لتحديد الفائزين على مستوى المنطقة في جوائز "مييد" لجودة المشاريع 2017، والتي من المقرر الإعلان عنها في 3 مايو 2017 في دبي.

وأثبتت جوائز مييد لجودة المشاريع"، التي تقام للعام السادس، أنها الحدث الأبرز لتقدير الجودة الممتازة وأهم الإنجازات لأفضل الفرق العاملة في قطاع المشاريع الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف فعالية الجوائز إلى تقدير العناصر الإنشائية التي يقوم عليها المشروع حتى مرحلة الإنجاز، كما تأخذ بالاعتبار القيمة الاستثنائية والجودة العالية التي تميز المشروع في كافة المراحل بدءاً من مفهوم التصميم، وحتى الأعمال الهندسية والإنشائية، وانتهاءً بالمساهمة الإيجابية في المجتمع والبيئة على نطاق أوسع".



وتأسست الشعفار للمقاولات العامة في عام 1989، وتقدم حلول المقاولات العامة الشاملة لقطاعات رئيسية تشمل المشاريع السكنية، والتجارية، والرعاية الصحية، والصناعية، ومشاريع الضيافة، والترفيه، والبنية التحتية، والنفط والغاز. وبالإضافة إلى تنفيذ مشاريع البناء على نطاق واسع، وتقدم شركة الشعفار للمقاولات العامة عدداً من المنتجات والخدمات وثيقة الصلة بقطاع التشييد والبناء وفي مقدمتها خدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، وكذلك خدمات الهياكل الفولاذية، والخرسانة الجاهزة التحضير، وكذلك المنتجات سابقة الصب والتحضير، ناهيك عن عمليات التجهيزات والديكورات الداخلية وذلك من خلال عدد من الشركات الفرعية التابعة للمجموعة.



