جبل عمر توقع اتفاقية لتطوير وتشغيل مواقف السيارات في مشروعها بمكة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أبرمت شركة جبل عمر السعودية التي تتولى تطوير المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام في مكة المكرمة وشركة "موقف" اتفاقية تأجير مواقف مشروع جبل عمر من المرحلة الأولى وحتى المرحلة الرابعة بهدف تطويره وتشغيله.

ووفقاً لبيان اطلع عليه أريبيان بزنس، قال ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمل للتطوير إن تطوير المواقف بالمشروع وتشغيلها سيكون وفق أفضل المعايير العالمية.

ويضم مشروع جبل عمر عدة مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1500 موقف قابلة للزيادة بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة، كما يؤمن المشروع كافة مرافق البنى التحتية والساحات والخدمات العامة.

وأعلنت شركة جبل عمر، يوم الأحد الماضي، عن بدء التشغيل التجاري لفندق جبل عمر هيلتون للمؤتمرات، بعد حصول الشركة على تصاريح الجهات المعنية، وتم تصنيفه ضمن فئة الخمس نجوم.

ويضم المشروع عدة مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 1500 موقف قابلة للزيادة بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة، بالإضافة إلى أن المشروع يحتوي على شبكة طرق للسيارات والمشاة منفصلة عن بعضها البعض، كما يؤمن المشروع كافة مرافق البنى التحتية والساحات والخدمات العامة.

وكانت الشركة قد وقعت في مارس/آذار الماضي عقداً لبيع 3 فنادق بقيمة 6 مليارات ريال، هي فندق مكة كونراد، وفندق مكة هيلتون للأجنحة، وفندق مكة حياة ريجنسي.

وأنهى السهم جلسة أمس الاثنين عند مستوى 68.97 ريال، بارتفاع نسبته 1.04 بالمئة.