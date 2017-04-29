"القدرة القابضة" تستحوذ على "الريان للاستثمار" بمليار درهم

أعلن مجلس إدارة شركة القدرة القابضة وبمناسبة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة عن العام 2016 بأن الشركة قد حققت إنجازات كبيرة وباهرة خلال العام الماضي على كافة المستويات حيث تم عرض تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والإنجازات التي تم تحقيقها.

وقال سعادة خليفة يوسف خوري نائب رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي عن العام 2016 إن الشركة تتطلع لأن تكون شريكا رائدا ومفضلا في مجال الاستثمار على المستوى العالمي وهي تسير نحو ذلك بخطى واثقة وثابتة، وفق وكالة أنباء الإمارات.

وذكر أن "القدرة القابضة" حققت إجمالي عائدات بلغ حوالي مليار درهم للعام 2016 وحافظت على هامش ربحية عال وصل إلى 39 بالمائة مما عزز قدرتها على تحسين أداء ربحيتها على ضوء اتباع سياسة ضبط المصاريف الإدارية التي انخفضت بنسبة كافية لرفع كفاءة أداء الشركة ولتصل ربحيتها إلى 264 مليون درهم للعام 2016 ومع الزيادة في الربحية تحسن أيضا صافي العائد على السهم ليرتفع من 34.4 فلس للسهم الواحد في 2015 إلى 43.9 فلس للسهم الواحد في العام الذي يليه.

ووافق المساهمون على عملية الاستحواذ لأسهم شركة الريان للاستثمار من خلال صفقة تبادل للأسهم وصلت قيمتها الإجمالية إلى ما يزيد عن المليار درهم وذلك من خلال موافقة "القدرة القابضة" على زيادة رأس مالها المدفوع بإصدار حوالي 210,4 مليون سهم جديد لشراء أسهم "الريان للاستثمار" من خلال عملية اكتتاب عيني وتبادل للأسهم والتي ستبدأ في الأول من مايو 2017 وتنتهي في 30 من الشهر نفسه.

وبعد عملية الاستحواذ وتبادل الأسهم تصبح "الريان" إحدى الشركات التابعة لـ"القدرة" ويضاف أسماء المساهمين فيها إلى قاعدة مساهمي شركة القدرة القابضة.

تأتي عملية الاستحواذ هذه لرفع قيمة إجمالي أصول شركة القدرة القابضة إلى ما يقارب 4 مليارات درهم ضمن خطة استراتيجية لمصلحة كافة المساهمين ولتدعيم صافي قيمة حقوق المساهمين وتثبيت إمكانية زيادة مداخيل الشركة من مصادر مستدامة ومتنوعة.

وأعلنت الشركة عزمها إصدار سندات مع إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 250 مليون درهم وذلك إنفاذا لقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للعام 2015 والتي بموجبه وافقوا على أن تكون أفضلية الاكتتاب لهذه السندات لمساهمي الشركة.

ووافق المساهمون وفوضوا مجلس إدارة الشركة بالعمل على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي الثانوي للأوراق المالية وذلك وفق المعايير والإجراءات المتبعة والتوقيت الذي يراه المجلس مناسبا.

واستعرض مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية الإنجازات التي حققتها شركة القدرة القابضة خلال العام الماضي في المجالات المختلفة التي تستثمر فيها والتي تنوعت بين إطلاق مشروع "السوق الشعبي" ومشروع "أبراج السدو" ومشروع "براري عين الفايضة" ومشروع "فندق قصر البحر" في مدينة الرباط بالمغرب وغيرها من المشاريع الهامة والتي تصل قيمتها إلى عدة مليارات درهم.

وكان الاجتماع قد بدأ بعرض تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والإنجازات التي تم تحقيقها وقام المساهمون بتزكية أعضاء مجلس الإدارة الحالي والذي يضم خمسة أعضاء برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي كنائب لرئيس مجلس الإدارة وخليفة يوسف خوري كنائب له وعضوية كل من أحمد محسن محفوظ وسالم راشد النيادي وخالد المهيري.