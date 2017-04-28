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إنشاءات

فيديو: هدم عمارة في السعودية يثير الرعب

أريبيان بزنس
الجمعة، 28 إبريل 2017
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وثق مواطن سعودي في المدينة المنورة يوم الأربعاء الماضي مقطع فيديو لإزالة عمارة متعددة الأدوار بشارع الملك عبدالعزيز المؤدي للمسجد النبوي الشريف في مشهد أثار انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي لأنه الإزالة تمت بعيداً عن إجراءات السلامة وجازفت بأرواح أصحاب السيارات العابرة للطريق.

 

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن المهندس المعماري علي عبد الواحد إن لائحة شروط السلامة التي حددتها مديرية الدفاع المدني لهدم المباني شددت على إبعاد كل من يتواجد بالموقع المراد إزالته بمسافة آمنة، وإيقاف جميع الطرق والحركة المرورية حوله.

 

وأوضح "عبد الواحد" أن طريقة الإزالة كانت احترافية، إلا أن المشكلة تكمن في عدم إيقاف الحركة المرورية وإخلاء المنطقة المحيطة تماماً من الناس، حيث أن الهدم حتى وإن كان بطريقة احترافية إلا أن نسبة الخطورة تبقى قائمة، لافتاً أن الغبار داهم السيارات في الطريق بشكل مفاجئ دون أي تحذير مسبق.

 

ورغم ما أظهره مقطع الفيديو من تواجد للسيارات أثناء الإزالة، إلا أن متحدث الدفاع المدني بمنطقة المدينة العقيد خالد الجهني أكد للصحيفة الإلكترونية أنه تم تطبيق اشتراطات السلامة في الموقع، وجرى إغلاق شارع الملك عبدالعزيز الطالع والنازل وقت الإزالة، وإخلاء المنطقة الخلفية حيث تم تحديد سقوط العمارة للخلف وهو ما حدث فعلاً.

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