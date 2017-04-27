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إنشاءات

"الخضري" السعودية تقيم مزاداً علنياً على معدات وآليات في مايو

أريبيان بزنس
الخميس، 27 إبريل 2017
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"الخضري" السعودية تقيم مزاداً علنياً على معدات وآليات في مايو

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة الإنشاءات السعودية عبد الله عبد المحسن الخضري وأبنائه، اليوم الخميس، أنها تعتزم إقامة مزاداً علنياً لبيع بعض الآليات والمعدات الفائضة عن الحاجة في مايو/أيار المقبل.

 

وقالت "الخضري" في بيان على موقع "تداول" إنه "في إطار خطتها لإحلال وتجديد بعض معداتها وآلياتها، قامت بتاريخ 26/04/2017 (أمس الأربعاء) بتوقيع اتفاقية مع شركة عبد الله فؤاد القابضة (قسم المزادات) لإجراء مزاد علني على بعض المعدات والآليات الفائضة عن الحاجة في الفترة من 16 إلى 18 مايو/أيار 2017 بساحة الخضري بالدمام، ومن المتوقع أن يكون لهذا المزاد مردوده الإيجابي على القوائم المالية للربع الثاني/2017.. وسوف يتم الإعلان عن نتائج المزاد بعد الانتهاء منه".

 

وتعمل الخضري بصورة أساسية في تنفيذ المشروعات الحكومية بمجال إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية والمباني العامة والجامعات ومحطات المياه إلى جانب مشروعات جمع النفايات الصلبة من المدن والتخلص منها.

 

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