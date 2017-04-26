الحديد في السعودية يخالف انخفاض أسعار المواد الإنشائية

أظهرت بيانات رسمية انخفاض معظم أسعار المواد الإنشائية في السعودية خلال الربع الأول من العام 2017 تصدرتها أسعار الخرسانة بنسبة 7 بالمئة.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجلت أسعار الإسمنت والكيابل تراجعاً بنسبة 5 بالمئة خلال الربع الأول 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016، كما تراجعت أسعار الأخشاب ﺒنحو 4 بالمئة.

في حين سجلت أسعار الحديد ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها بنسبة 9 بالمئة ليصل متوسط السعر إلى 2287 ريال للطن.