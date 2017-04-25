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ما تكلفة إنشاء المتر المربع في السعودية؟

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 25 إبريل 2017
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ما تكلفة إنشاء المتر المربع في السعودية؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أصدرت مجموعة جيه إل إل للاستثمارات العقارية تقريرها السنوي حول أسواق المملكة العربية السعودية العقارية خلال العام 2016 والذي يستعرض أحدث توجهات الشرائح المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

 

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، تضمن التقرير المقارنة المعيارية لتكاليف البناء في السعودية حسب مختلف النطاقات حيث تراوحت تكلفة المتر المربع لبناء الشقق بين 2450 و6500 ريال (654 و1734 دولار) والفلل 2100 و6 آلاف ريال (560 و1600 دولار)، والمكاتب الإدارية 3 آلاف ريال و6 آلاف ريال (800 و1600 دولار) وذلك حسب المواصفات.

 

وحسب التقرير، يتراوح تكلفة المتر المربع الواحد لبناء الفنادق بين 5 آلاف و13 ألف ريال (1334 و3468 دولار) وذلك حسب المواصفات.

 

وتمثل هذه الأرقام تكلفة البناء ولا تشمل قيمة الأرض.

 

وذكرت "جيه إل إل" أن هذه التكاليف لكل متر مربع تعتمد على إجمالي المساحة الداخلية حسب الإصدار السادس من مدونة المعهد الملكي للمساحين القانونين الخاصة بممارسات القياس، مشيرة إلى أنها مستثناة من الألعاب المهنية، المصاريف الطارئة، التضخم، رسوم البلدية/ الرسوم القانونية، تكاليف وتمويل شراء الأرض، التضخم/ تصاعد الأوضاع، الأعمال الخارجية، الخدمات/ التحويلات/ التحديثات، البنية التحتية الداخلية، الطرق، المناظر الطبيعية، المجال العام، وضريبة القيمة المضافة.

 

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