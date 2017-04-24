الشارقة: إنشاء مصنع للصمغ العربي بالحمرية بتكلفة 15 مليون دولار

وقعت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إتفاقية شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع شركة الخليج للصمغ العربي السودانية لإنشاء مصنع لمعالجة وإنتاج "بودرة الصمغ العربي المجففة رذاذيا" بقيمة إستثمارية تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي.

ويمتد المصنع على مساحة 10 آلاف متر مربع قابلة للزيادة والتوسع بمساحة مماثلة ضمن "مجمع الشارقة للصناعات الغذائية" وبطاقة إنتاجية تصل الى 8 آلاف طن سنويا وبمواصفات عالمية ذات التكنولوجيا الفائقة، وستبدأ الشركة إنتاجها التجاري من الصمغ العربي ومشتقاته في سبتمبر 2018 من خلال المصنع الجديد.

وقع الإتفاقية، وفق وكالة أنباء الإمارات، سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمهندسة غادة ساتي العضو المنتدب لشركة الخليج للصمغ العربي بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

وأكد سعود سالم المزروعي أن توفير التسهيلات للإستثمارات الحرة تتصدر أولويات الهيئة وذلك إنسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة لإستقطاب الإستثمارات النوعية للشارقة.

وقال إن إقامة مثل هذا النوع من الصناعات الفريدة ضمن "مجمع الشارقة للصناعات الغذائية في الحمرية" يؤكد أهمية هذا المجمع الذي يعتبر أول وأكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية والتجارية في دولة الإمارات و المنطقة والذي جاء إطلاقه في إطار التركيز على دعم و تمكين قطاعات الصناعات الغذائية المحلية والعالمية وإنتاج الغذاء بأصناف جديدة لدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبها قالت المهندسة غادة ساتي إن إقامة هذا المصنع جاء لتلبية الطلب العالمي المتزايد لبودرة الصمغ العربي كسلعة إستراتيجية ولا سيما بعد الإتجاه العالمي للإنتاج الغذائي الحلال والخالي من الإضافات الكيميائية وتم اختيار دولة الامارات عامة لإهتمامها بتوطين السلع الإستراتيجية وصناعتها و كذلك للدعم المستمر لقيادتها الرشيدة للسودان و منتجاته الزراعية بالإضافة للميزات التي يتمتع بها" مجمع الشارقة للصناعات الغذائية في الحمرية".

وقالت أن المصنع هو الأول من نوعه في منطقة الخليج وسوف تتكون المرحلة الاولى من خط إنتاج لبودرة الصمغ بتقنية التجفيف الرذاذي يحتوي على وحدة تنظيف مبدئي وسيور نقالة وحدة طحن و روافع و وحدة تعقيم و بستره بالاضافة إلى المجفف الرذاذي و وحدة التعبئة، مشيرة إلى أن المصنع سيعمل في المرحلة الثانية على إنتاج مشروبات و حلويات طبيعية من بودرة الصمغ العربي.

وأضافت ان السودان يعتبر أكبر منتج للصمغ العربي في العالم و معظم إنتاجه من شجرة الهشاب في مناطق الزراعة المطرية التقليدية بغرب و أواسط السودان، ويعتبر الصمغ العربي السوداني هو الأجود عالميا.