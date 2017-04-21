سعودي أوجيه تسيل ممتلكاتها لحل أزمة الديون

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة لبنانية اليوم الجمعة أن شركة سعودي أوجيه -المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المقرب من الرياض- بدأت بعملية تسييل ما لديها من ممتلكات لحلّ أزمتها ودفع الديون المستحقة ونقلت عن أحد المقربين من "الحريري" أن الأزمة المالية للشركة المتعثرة ستحلّ في غضون عام.

وأضافت صحيفة "الأخبار" اليومية "ارتفع أخيراً منسوب الضغط على أصحاب شركة سعودي أوجيه. وتحولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ساعي بريد لنقل رسائل العمال اللبنانيين والسعوديين والأجانب ومعاناتهم، وتوجيه عبارات قاسية إلى الرئيس سعد الحريري والمسؤولين في الشركة، وتداول فيديوهات لتظاهرات موظفيها في مناطق عدّة من السعودية".

وأوضحت أن "المعلومات عن السبل التي تتبعها الشركة لتسديد ديونها لا تنتهي، مرة عن نيتها بيع 20 بالمئة من أسهم البنك العربي ومرة عن تعيين مستشارين لإعادة الهيكلة والطلب من المصارف جدولة الديون. ومع كل معلومة، كان الموظفون في الشركة يتنفسون الصعداء، علّها تكون فاتحة خير، وخطوة على طريق تحصيل حقوقهم. وفيما لم تصِل كل الإجراءات السابقة إلى خواتيمها السعيدة، لأن أحداً من الموظفين لم يحصّل حقوقه، عادت الشركة إلى الواجهة من خلال ما جرى تداوله بنحو محدود عن عملية تقوم بها الشركة لتسييل ما لديها من ممتلكات".

وقبل يومين، نقل موقع "مباشر" السعودي المعني بسوق البورصة والأسهم خبراً مفاده أن "بيانات كبار الملاك في سوق الأسهم السعودية (تداول) أظهرت تراجع حصّة شركة أوجيه المحدودة في البنك السعودي للاستثمار -ثامن أكبر مصرف في المملكة من حيث حجم الأصول- بنسبة 2.81 بالمئة لتصل إلى 5.77 بالمئة، بعد أن كانت 8.58 بالمئة".

وقالت الصحيفة إن هذا الخبر يعني أن سعودي أوجيه "باعت نحو ثلث الأسهم التي تملكها في البنك السعودي للاستثمار. وفيما لم يُعلَن حجم الصفقة، فإن احتساب عدد الأسهم المبيعة (نحو 19 مليون سهم)، بسعر السهم المتداول في السوق، يعني أن قيمة الصفقة لم تتجاوز عتبة الـ70 مليون دولار. وهذا المبلغ يشكّل أقل من 10 بالمئة من ديون سعودي أوجيه، ولم يُعرف ما إذا كان سيُستخدم لتسديد ديون للمصارف والمورّدين، أو أنه سيُدفع كبدل رواتب وتعويضات مستحقّة للموظفين".

وأضافت "اللافت أن أياً من الصفحات المعنية بأحوال الشركة على مواقع التواصل لم تتداول هذا الخبر. لكن عُمّالاً في سعودي أوجيه أكدوا... أن لا جديد بين المحامين الموكلين للدفاع عن حقوق الموظفين وبين مكتب العمل والشركة. وطالب العمال بحجز الأموال العائدة من الأسهم المبيعة، حتّى يتسنّى للجهات المعنية صرفها لمستحقيها".

وقالت مصادر الصحيفة إن "مبنى شؤون الموظفين قد أغلق بالكامل وصُرف الموظفون فيه، فيما نقل عدد قليل منهم إلى مكاتب أخرى، لعدم وجود الماء والكهرباء في المبنى". وعُلم أن "الدولة الفيليبينية ستتولى دفع مستحقات مواطنيها الذين كانوا يعملون في الشركة، على أن تتفاهم في ما بعد مع أوجيه أو السلطات السعودية". فيما نقلت مصادر أخرى عن أحد المحامين قوله إن "الفرج بات قريباً".

وأوضحت الصحيفة أنه "لبنانياً، تبدو الأمور أفضل بكثير من الرياض"، مضيفة أن سعد "الحريري وفريقه المالي قرروا تقسيم التعويضات المستحقة للمصروفين على أربع دفعات. وقد تقاضى هؤلاء الدفعة الأولى من مستحقاتهم، مع وعد بصرف الدفعات الثلاث الباقية قبل نهاية العام الجاري".

وقالت "أما بالنسبة إلى الرواتب التي كانت مجمّدة لنحو عام، فأشار أحد المصروفين من التيار إلى أنهم (بدأوا يحصلون على راتب واحد منها كل شهر منذ بداية العام كسائر الموظفين الحاليين في كل مؤسسات التيار، أي إن هذا الدين يكون قد سُدِّد مع نهاية العام الحالي أيضاً)".

وأضافت "استبشر عمال أوجيه بأخبار زملائهم في لبنان خيراً، لم يُعرف ما إذا كانت الأموال التي تُصرف مصدرها عمليات بيع الأسهم والممتلكات في أوجيه أو أن لها مصدراً آخر، علماً أن مصادر بارزة في التيار كانت قد أكدت قبل إعلان الإجراءات الأخيرة أن (الأزمة المالية في التيار ستكون منتهية في غضون عام لا أكثر)".

وبعد هيمنتها على سوق البناء السعودية لعدة سنوات، بدأت سعودي أوجيه تواجه صعوبات في ظل خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات لتتأخر أجور آلاف العمال في القطاع لأشهر عديدة.

وكانت مصادر مصرفية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن الشركة تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات لها في المملكة بمليارات الدولارات وهو ما يمكن أن يساهم في تحديد مستقبلها.