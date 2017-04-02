السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء في دبي داون تاون، واشارت شرطة دبي إلى تأكيد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي إنه تمت السيطرة على حادث حريق في مبنى قيد الانشاء بالقرب من دبي مول وفرق الدفاع المدني متواجده في المكان.