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إنشاءات

السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء في دبي داون تاون

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء في دبي داون تاون

السيطرة على حريق في مبنى قيد الإنشاء في دبي داون تاون، واشارت شرطة دبي إلى تأكيد اللواء خبير راشد ثاني المطروشي إنه تمت السيطرة على حادث حريق في مبنى قيد الانشاء بالقرب من دبي مول وفرق الدفاع المدني متواجده في المكان.

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