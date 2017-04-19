وضع حجر الأساس لمركز "سيليكون مول" في دبي بتكلفة مليار درهم

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون اليوم عن اللوحة التذكارية لمركز تسوق "سيليكون مول" ووضع حجر أساس المركز الذي سيتم إنشاؤه على مساحة 2.3 مليون قدم مربع من قبل مجموعة اللولو العالمية /مجموعة اللولو/ في واحة دبي للسيليكون ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروع حوالي مليار درهم.

وشهد مراسم وضع حجر الأساس الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون ويوسف علي ام. ايه. رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار المسؤولين من سلطة واحة دبي للسيليكون ومجموعة اللولو.

واوضح الدكتور محمد الزرعوني، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن سلطة واحة دبي للسيليكون تولي اهتماماً وتقديراً بالغين للشركات الصغيرة منها والكبيرة التي تلعب دورا حيوياً في المساهمة في مسيرة النمو بدبي ودولة الإمارات وتعتبر واحة دبي للسيليكون إحدى هذه الجهات التي لم توفر بيئة عمل محفزة للشركات فحسب بل شجعت أيضا على إنشاء شراكات مع جهات تشاركها الرؤية في دعم المشاريع التي تساهم بشكل فعال في دعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف نحن مسرورون بأن نعلن عن اختيار مجموعة اللولو إنشاء أكبر مراكزها للتسوق في واحة دبي للسيليكون الذي سيتم الانتهاء من تشييده بحلول العام 2020 وذلك تزامناً مع إنطلاق معرض إكسبو 2020 الذي سيستقطب نحو 25 مليون شخص من كافة أنحاء العالم للاستمتاع بالمعرض والتجارب والمعالم الوطنية والسياحية الفريدة التي توفرها إمارة دبي والدولة عموماً.

وأكد الدكتور الزرعوني التزام واحة دبي للسيليكون بتوفير جميع المقومات التي تؤكد على مكانة الواحة كمدينة تكنولوجية متكاملة توفر جميع احتياجات قاطنيها وزوارها والعاملين فيها منوها بأن وضع حجر أساس مشروع مركز تسوق "سيليكون مول" يدعم مسيرة تطوير مشاريع عصرية ومواكبة لأحدث المعايير في مجالات البنية التحتية المستدامة.

من جانبه قال يوسف علي ام. ايه. لوسائل الإعلام ان مركز "سيليكون مول" يعتبر من المشاريع الأضخم والأكثر طموحاً للمجموعة في دولة الإمارات وتعتزم المجموعة جعل هذا المركز الأكثر إثارة وتشويقا ومتعة في دبي وسيتم الانتهاء من العمل في المشروع في غضون 30 شهراً وهو ما يتزامن مع انطلاق معرض "إكسبو2020 " بدبي".

وسيتم تشييد المركز التجاري الجديد في واحة دبي للسيليكون وفقا لأفضل وأحدث المعايير العالمية ومفاهيم المباني الخضراء حيث سيتم تصميم واجهة المركز الخارجية بطراز معماري فريد مع ممرات مشاة ومساحات مفتوحة يغمرها ضوء الشمس بفضل السقف الزجاجي الذي يغطي جميع الطوابق، كما سيوفر المركز موقف سيارات مغطى من طابقين بطاقة استيعابية ثلاثة آلاف سيارة.

كما يوفر المركز ميزة سهولة الوصول إلى موقع دبي إكسبو ومطار آل مكتوم الدولي ومن المرجح أن يصبح المركز الجديد مقصدا للمتسوقين والوجهة الأكثر جذباً لكل من المقيمين والسياح في دبي النابضة بالحياة دائماً.

وبالإضافة إلى تواجد أكثر من 300 متجر من العلامات التجارية العالمية والمحلية و 12 مستودعاً سيحتضن "سيليكون مول" أيضاً هايبرماركت اللولو الشهير والعديد من المتاجر المتنوعة الموزعة على طابقين كما تتضمن عوامل الجذب الأخرى في المركز وجود أكبر مركز ترفية عائلي مقام على مساحة 70 ألف قدم مربع وأكثر من 50 منفذاً لبيع المأكولات والمشروبات مع العديد من وسائل الترفية والتسلية الأخرى التي تجذب إليها عدداً كبيرا من الزوار الباحثين عن قضاء وقت ممتع.

وتعدّ واحة دبي للسيليكون مجمعاً تكنولوجياً يوفّر مجتمعاً متكاملاً للعيش والعمل وتمتد المدينة التكنولوجية المتكاملة على مساحة 7.2 مليون متر مربع وقد تم تقسيمها بعناية إلى 5 ركائز أساسية تتنوّع بين التسهيلات الصناعية والتجارية والتعليمية والمعيشية والسكنية والمرافق العامة.

ويتمتع المجمّع التكنولوجي المتكامل ببنية تحتية من المرافق الحديثة تتميّز بوسائل الاتصال المتقدمة والكهرباء وشبكات الطرق.. كما تحتضن واحة دبي للسيليكون العديد من مرافق الحياة العصرية من مرافق سكنية وتجارية ومدارس ودور حضانة ومراكز تسوق ومقاهٍ ومطاعم ومراكز رعاية صحية ولياقة بدنية وغيرها. وأعلنت واحة دبي للسيليكون مؤخرا عن مشروع "سيليكون بارك" وهو مشروع تطوير عملاق يمتد على مساحة 150 ألف متر مربع ويُعدّ أول مدينة ذكية متكاملة قيد الإنشاء في واحة دبي للسيليكون.