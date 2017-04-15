افتتاح أول مقر لـ "كيدزانيا" في أبوظبي العام القادم

وقعت "الدار العقارية" و"إعمار للترفيه" اتفاقية شراكة لافتتاح أول مقر لكيدزانيا بالعاصمة أبوظبي على مساحة ثمانية الاف و 200 متر مربع في ياس مول المقرر افتتاحه بحلول العام القادم.

وأوضح جاسم بوصبيع الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لشركة الدار العقارية ان ياس مول يحظى بأهمية خاصة باعتباره أول مركز رئيسي للتسوق على جزيرة ياس ونحرص دوماً على وضع استراتيجية هادفة لاستقطاب أرقى العلامات التجارية وتقديم التجارب الترفيهية الرائدة عالمياً والتي تعكس المعايير العالية والمستدامة التي تم وضعها للمول.

وأضاف، وفق وكالة أنباء الإمارات، تعكس شراكتنا مع إعمار للترفيه لتقديم أول كيدزانيا إلى العاصمة التزام ياس مول بتقديم تجارب فريدة من نوعها لجميع أفراد الأسرة سواء كانوا من المقيمين أو السياح في أبوظبي.

من جانبها أشارت ميثاء الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة إعمار للترفيه ان "كيدزانيا" نجحت منذ افتتاحها في "دبي مول" بترسيخ مكانتها كوجهة استثنائية تقدم تجربة تعليمية وترفيهية متكاملة للأطفال وتقدم لهم فرصة اكتساب مهارات وخبرات جديدة عبر الانخراط في تجارب تحاكي الواقع الذي يعيشه الكبار، الأمر الذي يساعد في تنمية معارفهم في أجواء تحفل في الوقت ذاته بالتسلية والترفيه.

وأضافت يمثل إطلاق " كيدزانيا " في " ياس مول" تجسيداً لالتزامنا الراسخ بالتعاون الوثيق مع أبرز المطورين في المنطقة مثل الدار العقارية، لنعمل معاً على تقديم تجربة متكاملة للأطفال والعائلات. كما تعكس هذه الخطوة أيضاً أهمية الاستراتيجيات الطموحة التي تنتهجها ’كيدزانيا‘ في المنطقة، والمرتكزة على عقد الشراكات البنّاءة بما يضمن تحقيق قيمة أفضل لجميع الزوار.

وستعمل كيدزانيا على إثراء تجربة الترفيه التي يقدمها كل من ياس مول لزواره وجزيرة ياس التي تقدم وجهات ترفيهية عالمية.