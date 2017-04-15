أبوظبي توقع اتفاقية إنشاء سوق مجتمعي في مدينة محمد بن زايد

وقعت " بلدية مدينة أبوظبي" وشركة "الصحراء للنقليات العامة والتخليص" اتفاقية مساطحة تقوم بموجبها الشركة بتصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق المجتمعي في مدينة محمد بن زايد بتكلفة تصل إلى / 172/ مليون درهم.

وأكد سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن المشروع يجسد رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى توطيد التكامل والتعاون مع القطاع الخاص لا سيما على صعيد دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقا لمعايير عالمية وبما يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة 2030 .

وأضاف أن البلدية ماضية قدما على طريق توسيع خارطة المشاريع التي تستهدف تحسين وتطوير المرافق الخدمية التي تحقق السعادة والرفاهية للسكان وتوفر منافذ خدمة عامة وحكومية وفقا لأرقى المواصفات، حسب وكالة أنباء الإمارات.

وأشار إلى أن منظومة الأسواق المجتمعية - التي تبلغ سبعة أسواق - وتعتزم البلدية تنفيذها وتشييدها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص من شأنها إدخال نمط حضاري متطور من الخدمات ومفاهيم جديدة من الترفيه والتسوق في بيئة صحية حديثة توفر كل أسباب الراحة وترتقي بمستوى السعادة لدى المجتمع.

وذكر أن مدة تنفيذ مشروع سوق مدينة محمد بن زايد يستغرق سنتين ويمتد السوق على مساحة طابقية تبلغ /36/ ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى / 172/ مليون درهم.

وأوضح أن بناء الأسواق المجتمعية والتي يتم تطويرها وتشغيلها عن طريق القطاع الخاص تضم محلات التجزئة ومرافق مجتمعية ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية وبما يحقق تطلعات البلدية وفق فكرة " 3 في 1 " أي الدمج ما بين المرافق مجتمعية ومحلات التجزئة الملائمة وعناصر خدمة العملاء لخدمة الإحياء والمناطق السكنية في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي.

وأكد سعادته أن مشروع السوق المجتمعي يعبر عن مفهوم جديد في الاستثمار والمنفعة المشتركة مع القطاع الخاص وضمن إطار عدد من المشاريع التطويرية والاستثمارية الخاصة بتفعيل أصول البلدية في عدد من المجالات السياحية والترفيهية والخدمية والتجارية سواء على صعيد إنشاء وتنفيذ هذه المشاريع أو على صعيد إدارتها واستثمارها.

وبين أن المشروع يهدف إلى استثمار المساحات والأراضي العامة لتطويرها من خلال مشاريع نوعية مميزة مثل مشاريع الأسواق المجتمعية .. مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستوفر بعد اكتمالها مرفقا خدميا تسويقيا وفقا لأرقى المواصفات وسيساهم في تحسين مستوى الحياة في هذه المناطق.