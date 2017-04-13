إنشاء سوق مجتمعي في مدينة شخبوط بأبوظبي

وقعت كل من "بلدية مدينة أبوظبي" وشركة "الصحراء للنقليات العامة والتخليص" اتفاقية مساطحة ، تتولى بموجبها الشركة تصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق المجتمعي في مدينة شخبوط.

وأكد سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة أن توقيع الاتفاقية لإنشاء سوق مجتمعي في مدينة شخبوط يندرج ضمن سلسلة من المشاريع التي تعتزم البلدية تنفيذها بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام المساطحة وبما يعكس الاستراتيجية العامة الهادفة إلى تعزيز علاقات الشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال ان هذه المشاريع الخدمية تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة وتطوير المرافق العامة واستحداث المشاريع الجديدة التي يتطلبها المجتمع من أجل تقديم خدمات عصرية متكاملة وبأسلوب حضاري وفقاً لمعايير عالمية وبما يحقق رؤية حكومة أبوظبي وخطتها التطويرية الشاملة 2030 كما تعزز من قدرة الاقتصاد وجذب الاستثمارات والارتقاء المستمر بالخدمات بالإضافة إلى توفير منظومة من المرافق الخدمية وفقا لأعلى المعايير العالمية سواء على صعيد المرافق السياحية أو التراثية أو الاستثمارية والخدمية .

وأوضحت البلدية أن الاتفاقية تنص على بناء سوق يتم تشغيله عن طريق القطاع الخاص يضم محلات للتجزئة ومرافق مجتمعية وخدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية والشركاء الاستراتيجيين وبما يحقق تطلعات البلدية وفقاً لفكرة / 3 في 1 / وهو الدمج ما بين المرافق المجتمعية ومحلات التجزئة الملائمة وعناصر خدمة العملاء لخدمة الأحياء والمناطق السكنية في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي.

وأشارت البلدية الى أن مدة إنجاز السوق تستغرق سنتين ، حيث يقام المشروع في مدينة شخبوط ، وتبلغ المساحة الطابقية له 33 ألف متر مربع وبتكلفة تصل إلى 160 مليون درهم.

وحول أهم أهداف تشييد السوق المجتمعي في مدينة شخبوط ..أوضحت البلدية أنه يهدف الى توفير المرافق الخدمية ومحلات التجزئة المناسبة وملائمة ذات الجودة العالية، وتوفير مركز مجتمعي ملائم لخدمة الأحياء السكنية لتعزز الحياة الاجتماعية السعيدة والصحية، واستغلال المساحات والأراضي العامة لتطويرها من خلال مشاريع نوعية مميزة.

جدير بالذكر أن البلدية بصدد تخطيط وتنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والترفيهية والخدمية بالتعاون مع القطاع الخاص تستهدف تطوير المرافق العامة والخدمية وإيجاد كافة متطلبات المجتمع في مناطق سكناهم وتحقيق قيم ومقدمات الاستقرار ومتطلباته، وكذلك إسعاد السكان بكافة الوسائل ومن خلال منظومة من المرافق الخدمية المتكاملة ، والخيارات الترفيهية الملائمة.