تقدم ملحوظ بمشاريع تطوير جزيرتي ياس والريم وشاطئ الراحة

تواصل شركة الدار العقارية، تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ أبرز 7 مشاريع تطويرية تابعة لها، حيث وصلت الأعمال الإنشائية لكل من مشروع "أنسام" الواقع في جزيرة ياس، ومشروع "الهديل" الواقع في شاطئ الراحة إلى المراحل الأخيرة، وذلك قبل الموعد المحدد لتسليمهما في شهر سبتمبر 2017.

وتتقدم المشاريع التطويرية الواقعة في جزيرة ياس بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى تقدم العمليات الإنشائية للمشاريع التطويرية الأخرى التابعة للشركة.

وشارفت أعمال التظليل الزجاجي لمشروع "أنسام"، الواقع في الجهة الغربية من جزيرة ياس، على الانتهاء، بالإضافة إلى تقدم الأعمال الداخلية بشكل ملحوظ قبل الموعد المحدد للتسليم النهائي للمشروع خلال العام الجاري. وتم ترسية العقد الرئيسي بقيمة 500 مليون درهم لمشروع مايان، وهو مشروع سكني فاخر يطل على الواجهة البحرية وملعب الغولف في جزيرة ياس، حيث ستقوم الشركة المطورة للمشروع بإنشاء خمسة أبراج تتكون من 11 طابقاً وتضم 512 وحدة سكنية.

ووصلت الأعمال الإنشائية في كل من مشروع "وست ياس"، أول مشروع للفلل السكنية لشركة الدار العقارية في جزيرة ياس، ومشروع "ياس ايكرز"، أكبر المشاريع السكنية للدار العقارية الذي يضم فلل سكنية مطلة على الواجهة البحرية ووحدات التاون هاوس، إلى مرحلة متقدمة. وسيتم عرض نماذج الفلل السكنية في مشروع "وست ياس" للعامة فور الانتهاء من تصميم الطريق والمواقع الطبيعية حول الفلل السكنية. وحالياً، تنظر شركة الدار العقارية في مجموعة من المناقصات المطروحة وذلك لترسية العقد الرئيسي لمشروع "ياس ايكرز"، والذي من المقرر منحه في الربع الثاني من العام الجاري. ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية قيد الإنشاء التابعة للدار العقارية في جزيرة ياس أكثر من 3500 وحدة سكنية.

وتستمر الأعمال الإنشائية لمشروع " ميرا" الواقع في جزيرة الريم، وهو أول مشاريع الدار السكنية للدخل المتوسط، بالتقدم بشكل مستقر، حيث يتم تثبيت الأعمدة الحجرية للطابق السفلي، وتم الانتهاء من صب أرضية الطابق الثاني. وقد أوشكت اختبارات القناة المائية المغلقة على الانتهاء، بالإضافة إلى تصميم الطرق والمواقع الطبيعية، حيث من المخطط افتتاحها في أواخر الشهر الجاري.

ويخضع مشروع الهديل السكني، أحدث وأحد أكثر مشاريع شاطئ الراحة تميزاً والذي بيعت جميع وحداته السكنية، للمراحل النهائية، إذ تتقدم الأعمال الإنشائية بشكل ملحوظ قبل الموعد المحدد للتسليم النهائي، إذ تم استكمال أعمال الجدران، وما زالت الأعمال الداخلية قيد التنفيذ.

وسيتم تدشين الأعمال الإنشائية للطرق قريباً في كل من جزيرة "الناريل"، والوحدات السكنية لمشروع "المريف" الواقع في جزيرة خليفة، والذي بيعت جميع وحداته السكنية.



