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إنشاءات

شارع في العاصمة السعودية يتعرض للخسف بعد أسبوع من سفلتته

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 11 إبريل 2017
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شارع في العاصمة السعودية يتعرض للخسف بعد أسبوع من سفلتته

تعرض شارع في حي المعيزلية بالعاصمة السعودية الرياض تعرض للخسف بعد مرور أقل من أسبوع على سفلتته.


وذكرت صحيفة "سبق" السعودية إن مواطناً فوجئ، فجر أمس الإثنين، أثناء خروجه من منزله بحي المعيزلية بخسف في الشارع الذي يقع أمام منزله، مما تسبب في سقوط سيارته فيه؛ بعد أن كان قد أوقفها مساء الأحد الماضي.

 

وقال المواطن -دون أن تذكر الصحيفة الإلكترونية اسمه- إن الشارع الذي أوقف سيارته فيه كانت شركة مقاولات -دون ذكر اسمها أيضاً- قد قامت بسفلتته بالكامل قبل أسبوع، إلا أنه فوجئ بوجود خسف في مكان وقوف سيارته، الأمر الذي استدعى سحب السيارة من مكان وقوفها باستخدام أخرى.

 

واستغرب المواطن حدوث الخسف في شارع جديد لم يمضِ سوى أسبوع واحد على سفلتته، مطالباً الجهات المعنية بالوقوف على الموقع والتوجيه بما يلزم لإعادة سفلتة الشارع حسب المواصفات المطلوبة.

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