عقد بقيمة 12.5 مليون دينار، لإنشاء مدينة ذكية في الكويت

أعلنت شركة كوريا للإسكان والإنشاءات أنها وقعت عقدًا بقيمة 39 مليون دولار، مع الهيئة العامة للإسكان في الكويت، لإدارة الخطة الرئيسة لإنشاء مدينة ذكية خلال سنتين، وتبعد المدينة الجديدة التي أطلق عليها مدينة "سعد العبد الله" نحو 30 كم غرب مدينة الكويت، وتبلغ مساحتها 64 كم مربع، وستستوعب ما يصل إلى 40 ألف أسرة.



استخدام الطاقة الشمسية، أنظمة النقل الذكية، مركز تحكم بالمدينة للإشارات المرورية وحركة النقل العام والحوادث المرورية وكاميرات مراقبة امنية وادارة السلامة للموارد المائية.

هذا بالإضافة إلى أن الاتحاد الكوري الجنوبي للإنشاءات سيقوم بتصميم دراسة الجدوى ووضع الإطار الكامل للمدينة الجديدة. ومن المتوقع أن تتكلف المدينة الجديدة أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي حال اكتمالها.

صورة حفل التوقيع من موقع الإذاعة الكورية (http://world.kbs.co.kr)

ووقع عقد تصميم وتخطيط أول مدينة ذكية في البلاد بمشروع جنوب سعد العبدالله، ، في مدة زمنية لا تتجاوز عامين بين الشراكة الكويتية - الكورية إسكانياً، صباح أمس، حيث وقع وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مع مؤسسة الأراضي والإسكان الكورية عقد تخطيط وتصميم مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكانية بقيمة 12.5 مليون دينار.

بمدينة خضراء صديقة للبيئة ذات مواصفات مدن ذكية عالمية وفق النظم والتطوير والتكنولوجيا الحديثة

وقال أبل، في تصريح له على هامش توقيع العقد مع الجانب الكوري في مبنى «السكنية»، إن الشراكة الكويتية - الكورية لتنفيذ المدينة الذكية في مشروع جنوب سعد العبدالله ستكون نموذجا يحتذى، لتعزيز الشراكات بين الدول، مؤكدا حرص سمو أمير البلاد وولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء على توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين.

وأضاف أبل: «نحن فخورون بهذا المشروع الذي سيكون له اثر مباشر على حياة المواطن عبر التكنولوجيا الذكية في انشاء المدن وجعلها مدينة صديقة للبيئة، إضافة الى انها ستتميز بطابع معماري له اثر ومردود اقتصادي على المدينة»، مبيناً ان المدة الزمنية للعقد سنتان وبقيمة 12.5 مليون دينار.

يتضمن العقد تخطيط وتصميم أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية للمدينة، اضافة الى التصميم التفصيلي المعماري والإنشائي والميكانيكي للوحدات والمنتجات الاسكانية المتعددة ضمن بدائل متعددة تطبق لأول مرة في الكويت، وسيصل عدد المنتجات الى ما لا يقل عن 30 ألف وحدة ومنتج سكني فضلاً عن كون العقد يتضمن الدراسات المالية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتأسيس الشركة الممثلة بين الجانبين الكوري والكويتي، وستقوم بتنفيذ جميع مراحل المدينة التي ستكون اول مدينة ذكية في البلاد.