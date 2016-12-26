قطر تدعم سعودياً ابتكر خوذة ذكية وتلبسها لـ30 ألف عامل في مشاريع كأس العالم

دعمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية مبتكراً سعودياً حاز على جائزة المركز الثالث بمسابقة نجوم العلوم والتكنولوجيا وتكفلت بدعم المشروع بتوفيره للعاملين لديها الذين يعملون في مشاريع كأس العالم والذين يتجاوز عددهم 30 ألف عامل.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن حسن البلوي إنه مبتعث من جامعة تبوك لدراسة الدكتوراه في إحدى الجامعات الأميركية، وتقدم أثناء بعثته للمشاركة في برنامج نجوم العلوم والتكنولوجيا، والمقام في قطر وحصل على الموافقة من جامعة تبوك وجامعته بأمريكا وحصل على دعمهما.

وقال "البلوي" إنه شارك في البرنامج بابتكاره خوذة رأس، تقي من ضربات الشمس، وترصد نسبة النعاس، مؤكداً حصوله على المركز الأول من لجنة التحكيم والثالث بتصويت الجمهور.

وأوضح أنه حصل على براءة اختراع لمنتجه من مجلس التعاون الخليجي، وهذا الجهاز يعتبر الفريد من نوعه في العالم، إذ إن المنتج عبارة عن خوذة قابلة لرصد النعاس، باستخدام إشارات الدماغ، من خلال قراءتها لإشارات الدماغ، وتحليلها، لمعرفة مستوى النعاس، وتستخدم في المستشفيات، ولأصحاب السيارات الثقيلة، وهذه أسرع طريقة لكشف النعاس.

وذكر أنه طور ابتكاره بدعم من مؤسسة قطرية، بنصف مليون دولار (حوالي 1.874 مليون ريال)، بعد تخلي المؤسسات الوطنية عنه.

وأضاف أن الابتكار أصبح قادراً على قياس درجة حرارة الشمس، إضافة إلى تنبيه المستخدم لكمية المياه التي يحتاج لشربها، من خلال تنبيه صوتي، إضافة إلى تنبيه المستخدم عندما تكون درجة حرارته مرتفعة، منوهاً بأن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، تكفلت بدعم المشروع بتوفيره للعاملين لديها، الذين يعملون في مشاريع كأس العالم، والذين يتجاوز عددهم 30 ألف عامل.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة في العام 2022. ويعمل عشرات الآلاف من العمال، أغلبهم آسيويين، في السنوات الأخيرة في بناء الملاعب الرياضية في قطر التي تواجه اتهامات من جماعات حقوق الإنسان بسوء معاملة العمال ومن بين ذلك نقص إجراءات السلامة في مواقع العمل وأوضاعهم المعيشية المزرية.