احتجاج مئات العمال في مجموعة بن لادن بسبب تأخير رواتبهم

تمكنت السلطات السعودية، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على تجمع ضم مئات العمال في مجموعة بن لادن السعودية للإنشاءات في أحد أحياء مكة المكرمة حيث تجمهروا أمام مقر سكنهم احتجاجاً على تأخر شركة المقاولات المتعثرة في صرف رواتبهم لعدة أشهر.

وكانت مجموعة بن لادن -وهي إحدى أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط- قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت في صرف المستحقات المتأخرة لعمالها وموظفيها، وذلك بعد تسلمها مبالغ متأخرة من وزارة المالية السعودية، بحسب صحف سعودية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن مكتب العمل في مكة المكرمة استدعى مدير الشركة، الذي تعهد، بصرف مستحقات العمال والموظفين خلال فترة لا تتجاوز الأسبوع القادم.

وتعاني مجموعة بن لادن من أزمة مالية منذ العام الماضي، وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور. وخلال الشهور الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

وسمحت الحكومة السعودية، في مايو/أيار الماضي، بإعادة تصنيف مجموعة بن لادن وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية بعد أن أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في سبتمبر/أيلول 2015، بوقف تصنيف المجموعة، ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.

وازدهرت بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة، ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.

ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية، تضررت المجموعة كثيراً في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين أن جميع شركات المقاولات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي لديها مستحقات مالية متأخرة قد استلمت جزءاً منها ضمن الدفعة الأولى التي صُرفت مؤخراً وأن من بين هذه الشركات كلا من مجموعة بن لادن وشركة سعودي أوجيه التي تأخر صرف مستحقات عمالهما وموظفيهما عدة أشهر، وقامت الشركتان بالاستغناء عن عشرات الآلاف.