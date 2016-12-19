الإمارات: لأول مرة عقود الإيجار ستلزم المستأجرين بمسؤوليتهم عن الحرائق وغرامات للمخالفين

سيواجه المستأجرون في الإمارات غرامات لعدم الالتزام عن مسؤوليتهم في إهمال نواحي السلامة من الحريق في الأبنية التي يسكنون فيها بحسب قانون جديد وفقا لصحيفة جلف نيوز.

ستتضمن عقود الإيجار بنودا لإلزام المستأجرين بمسؤوليتهم في حال وقوع حريق. وسيتم في عقود الإيجار توضيح دور ومسؤولية المستأجر ويخضعه للمساءلة لضمان سلامة الشقة أو الفيلا التي يسكنها، حيث تصدرت الأخطاء البشرية مسببات حرائق الأبنية وكان الإهمال في ابتاع اجراءات السلامة عنصرا مشتركا في حرائق كثيرة وقعت، فضلا عن ممارسات خطيرة مثل رمي أعقاب السجائر وتدخين الشيشة على الشرفة أو في الغرف.

وستحدد في عقود الإيجار مسؤليات المستأجرين والغرامات والمخالفات لتقليص وقوع حوادث ناتجة عن أخطاء بشرية وإهمال، وتجعلهم قيد المساءلة في حال إهمالهم لشروط السلامة ضد الحريق في مساكنهم المستأجرة.

جاء ذلك بلسان مسؤلين خلال مؤتمر دولي عقد الأسبوع الماضي في دبي- المؤتمر الدولي الرابع لضبط جودة مواد البناء المستدامة الذي تنظمه بلدية دبي، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تنفيذ الإصدار المحدث من نظام الامارات للوقاية والسلامة من الحريق وحماية الارواح، والذي سيدخل حيز التنفيذ من بداية العام القادم 2017.