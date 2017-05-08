"الإمارات دبي الوطني" أول بنك بالدولة يعتمد التقييم الائتماني للأفراد

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ـ ومقره دبي ـ اليوم أنه سيصبح أول بنك في الإمارات العربية المتحدة يعتمد إجراءات طلبات القروض والبطاقات الائتمانية بناء على "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".

ويعد "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" أول نظام تقييم لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تطويره حصريا بهدف تقييم المخاطر الائتمانية للعملاء بالاعتماد على تاريخهم وأنماط سلوكهم الائتماني التي تجمعها "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" التي تتخذ من دبي مقرا رئيسا لها.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يتمثل التقييم الائتماني برقم ثلاثي يتراوح بين /300/ إلى /900/ إذ يشير التقييم الأدنى إلى مخاطر مرتفعة واحتمال أكبر في التخلف عن سداد دفعات القروض أو البطاقات الائتمانية.

ويتم استخدام التقييم الائتماني كمنهج إحصائي معتمد لتقدير مستوى المخاطر والتوقعات المتعلقة بمدى احتمال سداد الدفعات المستحقة في وقتها المحدد وذلك بناء على السلوك الائتماني السابق للعميل.

وقال أحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني إن التقييم الائتماني سيسهم بدور رئيسي في اتخاذ قرارات الائتمان وسيحظى بنك الإمارات دبي الوطني وعملاؤه بمزايا كبيرة عبر استخدام "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".

وأضاف أن "الإمارات دبي الوطني" سيصبح أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يربط بين أسعار الفائدة ومستوى الأهلية في الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية مع "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".

وأعرب المرزوقي عن ثقته من أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في الكيفية التي يتم بها إقراض الأموال في الدولة حيث أثبت نظام التقييم كفاءته وجدارته في تقييم المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وسيتيح استخدام التقييم الائتماني لـبنك الإمارات دبي الوطني تقليل معدلات الخسارة عبر تقديم معدلات الفائدة الأدنى للعملاء من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة وضبط معدلات الفائدة للعملاء ذوي المخاطر الائتمانية المتوسطة والعالية،بصورة تعكس درجة التعرض للمخاطر بدقة أكبرفيما سيحظى عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بأولوية الاستفادة من أسعار الفائدة التفضيلية مع انكشاف أكبر على القروض والائتمان اعتمادا على مدى ارتفاع تقييمهم الائتماني.

كما سيحظى العملاء بسرعة أكبر في الاستجابة لطلبات القروض والبطاقات مع الحد الأدنى من الوثائق المطلوبة للحصول على التسهيلات الإئتمانية وسيضمن التقييم الائتماني معاملة متساوية لجميع المتقدمين حيث يتم تقييم البيانات الائتمانية اعتمادا على نفس معايير السلوك الائتماني المعتمدة.

وسيشجع "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" في اعتماد سلوكيات مالية أكثر مسؤولية من قبل العملاء على المدى الطويل كما سيتيح المجال لتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية من خلال مساعدة البنوك المقرضة على التحكم بالخسائر والتكاليف.