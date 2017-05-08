Arabian business
بنوك

"الإمارات دبي الوطني" أول بنك بالدولة يعتمد التقييم الائتماني للأفراد

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"الإمارات دبي الوطني" أول بنك بالدولة يعتمد التقييم الائتماني للأفراد

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني ـ ومقره دبي ـ اليوم أنه سيصبح أول بنك في الإمارات العربية المتحدة يعتمد إجراءات طلبات القروض والبطاقات الائتمانية بناء على "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".

 

ويعد "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" أول نظام تقييم لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة تم تطويره حصريا بهدف تقييم المخاطر الائتمانية للعملاء بالاعتماد على تاريخهم وأنماط سلوكهم الائتماني التي تجمعها "شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" التي تتخذ من دبي مقرا رئيسا لها.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يتمثل التقييم الائتماني برقم ثلاثي يتراوح بين /300/ إلى /900/ إذ يشير التقييم الأدنى إلى مخاطر مرتفعة واحتمال أكبر في التخلف عن سداد دفعات القروض أو البطاقات الائتمانية.

 

ويتم استخدام التقييم الائتماني كمنهج إحصائي معتمد لتقدير مستوى المخاطر والتوقعات المتعلقة بمدى احتمال سداد الدفعات المستحقة في وقتها المحدد وذلك بناء على السلوك الائتماني السابق للعميل.

 

وقال أحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني إن التقييم الائتماني سيسهم بدور رئيسي في اتخاذ قرارات الائتمان وسيحظى بنك الإمارات دبي الوطني وعملاؤه بمزايا كبيرة عبر استخدام "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".

 

وأضاف أن "الإمارات دبي الوطني" سيصبح أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يربط بين أسعار الفائدة ومستوى الأهلية في الحصول على القروض والبطاقات الائتمانية مع "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية".

 

وأعرب المرزوقي عن ثقته من أن هذه المبادرة ستسهم في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والكفاءة في الكيفية التي يتم بها إقراض الأموال في الدولة حيث أثبت نظام التقييم كفاءته وجدارته في تقييم المخاطر بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

 

وسيتيح استخدام التقييم الائتماني لـبنك الإمارات دبي الوطني تقليل معدلات الخسارة عبر تقديم معدلات الفائدة الأدنى للعملاء من ذوي المخاطر الائتمانية المنخفضة وضبط معدلات الفائدة للعملاء ذوي المخاطر الائتمانية المتوسطة والعالية،بصورة تعكس درجة التعرض للمخاطر بدقة أكبرفيما سيحظى عملاء بنك الإمارات دبي الوطني بأولوية الاستفادة من أسعار الفائدة التفضيلية مع انكشاف أكبر على القروض والائتمان اعتمادا على مدى ارتفاع تقييمهم الائتماني.

 

كما سيحظى العملاء بسرعة أكبر في الاستجابة لطلبات القروض والبطاقات مع الحد الأدنى من الوثائق المطلوبة للحصول على التسهيلات الإئتمانية وسيضمن التقييم الائتماني معاملة متساوية لجميع المتقدمين حيث يتم تقييم البيانات الائتمانية اعتمادا على نفس معايير السلوك الائتماني المعتمدة.

 

وسيشجع "التقييم الائتماني للأفراد من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية" في اعتماد سلوكيات مالية أكثر مسؤولية من قبل العملاء على المدى الطويل كما سيتيح المجال لتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية من خلال مساعدة البنوك المقرضة على التحكم بالخسائر والتكاليف.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

"الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول" ترفع استثماراتها في عقارات التملك الحر

بنك "الإمارات دبي الوطني" شريكا أول رسميا لإكسبو 2020 دبي

تمويل من "الإمارات دبي الوطني" و "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" لشراء مبردات ماء مبتكرة

"الإمارات دبي الوطني" يطلق أول شبكة تجريبية للتعاملات الرقمية "بلوك تشين"

تعليقات

المزيد في بنوك

بنك المشرق يسمح لعملاء كومرتس بنك متعددي الجنسيات الاستفادة من خدماته

موافقة "المركزي الإماراتي" شرط لإغلاق حسابات "الصرافة"

مجموعة QNB تفتتح فرعا في الرياض

ارتفاع سوق الأسهم وراء زيادة ثروات أغنى 1000 بريطاني رغم إنسحاب بلادهم من الإتحاد الأوروبي ﻿

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

"كريم" تمنع سائقيها من مخاطبة زبائنها بالسعودية

راي غاميل رئيسا تنفيذيا مؤقتا للاتحاد للطيران

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »