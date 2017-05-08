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بنك المشرق يسمح لعملاء كومرتس بنك متعددي الجنسيات الاستفادة من خدماته

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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بنك المشرق يسمح لعملاء كومرتس بنك متعددي الجنسيات الاستفادة من خدماته
خلال التوقيع

وقع بنك المشرق الإماراتي وكومرتس بنك الألماني اتفاقية تسمح للعملاء متعددي الجنسيات والشركات من كومرتس بنك، الاستفادة من منتجات وخدمات بنك المشرق في دولة الإمارات وأيضا من شبكة فروعه الشرق الأوسط.
وكجزء من هذا التعاون، سيؤسس بنك المشرق مكتبا ألمانيا في فرعه الرئيسي في دبي، وسيترأس هذه الوحدة الجديدة المخصصة للعلاقات، خبير مصرفي من كومرتس بنك، وستتيح خدمة عملاء كومرتس بنك من الألمان والأوروبيين ومتعددي الجنسيات والشركات من الفرع.
وتعليقا على الاتفاقية قال نبيل وحيد رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: "أحد مبادراتنا الرئيسية خلال العامين الماضيين هي أن نصبح البنك الإقليمي المفضل لدى الشركات المتعددة الجنسيات، ونحن متحمسون للدخول في هذا التعاون مع كومرتس بنك، والذي سيتيح لنا الاستفادة من عملاء كومرتس بنك وتعزيز الخدمات المصرفية لبنك المشرق عبر خبرتنا في المنطقة"ز
ومن جانبه قال رونالد بوهم عضو مجلس إدارة الشركات الدولية: "تماشياً مع استراتيجيتنا عبر الحدود، فإن التعاون الجديد يدعم هدفنا المتمثل في كوننا الشريك الاستراتيجي الدولي للشركات الألمانية والأوروبية، ونحن سعداء جداً بأننا سنمكن عملائنا من الوصول إلى حلول التمويل وغيرها من الخدمات الممتازة في الشرق الأوسط من خلال بنك المشرق".
ويعد بنك المشرق أقدم بنك خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدم حلولاً وخدمات مالية حازت على العديد من الجوائز، أما كومرتس بنك فهو بنك تجاري دولي يملك فروعاً ومكاتب في ما يقرب من 50 دولة، ويسعى كومرتس بنك مع بنك المشرق مرة أخرى بتوسيع شبكته الدولية من البنوك الشريكة للعملاء متعددي الجنسيات والشركات، مما يسمح للبنك بتقديم الدعم السريع والفعال لعملائه في الأسواق العالمية.

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