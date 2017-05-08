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موافقة "المركزي الإماراتي" شرط لإغلاق حسابات "الصرافة"

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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موافقة "المركزي الإماراتي" شرط لإغلاق حسابات "الصرافة"

أكد المصرف المركزي أنه منع البنوك العاملة في الإمارات من اتخاذ أي إجراءات لإغلاق حسابات شركات صرافة بدون موافقة رسمية منه.

 

وأكد مصدر مطلع لـصحيفة الخليج أنه بناء على تعميم، فإنه على البنوك التي تنوي إغلاق أي حساب لشركات صرافة أن تعود إلى «المركزي» للحصول على الموافقة.

 

وأشار المصدر إلى أن إشكالية بعض شركات الصرافة والبنوك تتعلق بإغلاق حسابات بسبب عدم معرفة مصدر الأموال المحولة عبر حسابات شركات الصرافة، وتكون عادة عمليات عديدة وبمبالغ متفاوتة صغيرة أو كبيرة، ما يجعل البنوك تتحمّل قانونياً أعباء وتبعات هذه الأموال إذا كان مصدرها غسل أموال على سبيل المثال.

 

وطالب «المركزي» البنوك وشركات الصرافة التعاون في هذا المجال، ليجرى التدقيق في مصدر الأموال وأصحابها، لإزالة الشكوك حول الأموال المحوّلة، مشدداً على أن أي إجراءات لإغلاق حسابات لشركات صرافة يجب أن يكون بموافقة المركزي.

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