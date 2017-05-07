ارتفاع سوق الأسهم وراء زيادة ثروات أغنى 1000 بريطاني رغم إنسحاب بلادهم من الإتحاد الأوروبي ﻿

يجني أغنى 1000 شخص في بريطانيا المزيد من المليارات، رغم التحديات التي تواجه البلاد بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء 2016، وفقا لقائمة صحيفة “صنداي تايمز″ لأكثر الشخصيات ثراءً في البلاد.

وأظهرت القائمة ارتفاع ثروة هؤلاء بواقع 14 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 658 مليار جنيه إسترليني. وتربع وفقا لتقرير نشرته بي بي سي على عرش القائمة الأخوان سري وغوبي هندوجا بثروة بلغت 16 مليار جنيه إسترليني بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار عن العام الماضي. ويشتغل سري وغوبي هندوجا في مجالات العقارات والرعاية الصحية والنفط والغاز.

شهدت القائمة تحقيق الأثرياء رقما قياسيا في عدد أصحاب المليارات هذا العام، إذ ضمت 134 مليارديرا، ظهر منهم 14 شخصا خلال 12 شهرا الماضية فقط.

واصبحت ثروة كريستي بيرتاريلي، أغنى سيدة بريطانية، وزوجها تعادل 11.5 مليار جنيه استرليني بزيادة 1.72 مليار جنيه عن العام الماضي.

وقد أصبحت «بيرتاريلي» أثرى امرأة في بريطانيا بزواجها من قطب الصناعة الصيدلانية الملياردير الإيطالي أرنستو بيرتاريلي وكانت المغنية كريستي قد سبق و فازت بلقب ملكة جمال بريطانيا .

وقال روبرت واتس، المسؤول عن إعداد القائمة: “بينما يشعر الكثيرون بيننا بالقلق إزاء تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حافظ الكثير من أغنى الأغنياء في البلاد على هدوئهم، وواصلوا جني المليارات”.

وأضاف أن انتعاش سوق الأسهم في البلاد هو السبب وراء هذا الارتفاع الكبير في الثروات. وقال: “توقعنا تداعيات سلبية شديدة قبيل استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا ببساطة لم يتحقق".

وحقق قطب صناعة الصلب، لاكشمي ميتال، أعلى زيادة للثروة، بعدما جنى أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني لتصل ثروته إلى 13.23 مليار جنيه إسترليني. كما ضمت القائمة دوق ويستمنستر هيو غروفنر، البالغ 26 عاما، وهو الملياردير الوحيد المولود في بريطانيا ضمن أول عشر شخصيات. وأصبح غروفنر أغنى شخص في العالم تحت سن 30 عاما بعدما ورِث ممتلكات أسرته، العام الماضي