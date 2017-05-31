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"الإمارات دبي الوطني" يطلق مؤشر "ماركيت آيبوكس" للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
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"الإمارات دبي الوطني" يطلق مؤشر "ماركيت آيبوكس" للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني اليوم مؤشرا لصكوك مقومة بالدولار الأمريكي يغطي /98/ صكا صادرة عن /61/ جهة بقيمة إصدار سوقية تتجاوز /90/ مليار دولار أمريكي.

وذكر بيان صحافي صدر عن البنك أن "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني ماركيت آيبوكس للصكوك المقومة بالدولار الأمريكي" يضبط الصكوك السيادية وشبه السيادية والمؤسسية في الأسواق الناشئة والمتقدمة ويتضمن سندات مالية ذات تصنيف استثماري وآخرى دون درجة الاستثمار وكذلك سندات غير مصنفة ائتمانيا بما يوفر تمثيلا واسع النطاق لسوق الصكوك العالمية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أضاف إن المؤشر يجمع بين مزايا الشفافية والتحليل متعدد الأبعاد والاستقلالية والمرونة بما يمكنه من توفير مقياس موضوعي دقيق للمستثمرين في قطاع الصيرفة الإسلامية .. كما سيستخدم كمعيار قياسي لتحليل المخاطر والأداء وتحديد المنتجات القابلة للتداول بغرض تلبية الطلب المتزايد على الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.

وطور المؤشر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع شركة "آي إتش إس ماركيت" العاملة في مجال توفير مؤشرات الدخل الثابت والاقتصاد الكلي وهو مؤشر للقيمة السوقية تم تخصيصه لضبط أداء سوق الصكوك.

وتوقع البنك أن يتم استخدام المؤشر من قبل مجموعة من المؤسسات تشمل مديري الأصول والبنوك وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الثروات السيادية وجهات إصدار صناديق الاستثمار الأوربية.

وقال أحمد القاسم الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال في تصريح صحافي له اليوم إن الطلب على الصكوك السيادية والمؤسسية ارتفع بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وباتت تستقطب حيزا أكبر من رأس المال العالمي.

وأضاف إن البنك يسعى خلال إطلاق المؤشر الجديد لتزويد المستثمرين بأدوات تحليل عالمية المستوى ومقاييس أداء موحدة لتمكينهم من انتقاء أفضل الخيارات الاستثمارية .. كما سيتيح المؤشر ابتكار منتجات تمهد الطريق لدخول سوق الصكوك أمام المستثمرين الأفراد الذين كانوا يفتقرون لفرص الاستثمار في هذه الفئة من الأصول.

 

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