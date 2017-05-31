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"الإمارات الإسلامي" يطلق حساب "ودائع الوكالة المعززة"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
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"الإمارات الإسلامي" يطلق حساب "ودائع الوكالة المعززة"

أطلق مصرف "الإمارات الإسلامي" ـ ومقره دبي ـ اليوم حسابا مصرفيا جديدا يهدف إلى تقديم منتج مصرفي لودائع الوكالة رائد على مستوى القطاع متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للمتعاملين الموسرين متيحا معدلات ربح أعلى تصل إلى /2.57/ في المائة سنويا مما يساهم في تعزيز محفظتهم الإدخارية.

 وذكر "الإمارات الإسلامي" في بيان صحافي صدر عنه أنه يمكن للمتعاملين فتح حساب "ودائع الوكالة المعززة" بحد أدنى من الرصيد يبلغ /100/ ألف درهم كما يمكنهم توقع معدلات ربح سنوية تتراوح من إثنين في المائة لعام واحد إلى /2.57/ في المائة لخمسة أعوام.

 وقال وسيم صيفي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في "الإمارات الإسلامي"، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن حساب "ودائع الوكالة المعززة" يعد منتجا بمزايا تنافسية واستثنائية تهدف إلى تعزيز الإدخار حيث يتمكن متعاملو البنك من التخطيط لمستقبلهم بطريقة سليمة وآمنة مع معدلات الربح المتوقعة المتفق عليها.

 وأكد أن المصرف سيواصل إطلاق حلول مميزة تحقق عوائد مجزية ورائدة في القطاع المصرفي تعزز استثمارات ومدخرات متعامليه.

 ويتولى "الإمارات الإسلامي" دور وكيل المستثمر في "ودائع الوكالة المعززة" ويقوم بإدارة الاستثمار لفترة ومعدل ربح محددين ويتم مشاركة الأرباح مع المتعامل على أساس سنوي.

 وكان "الإمارات الإسلامي" قد أعلن في مطلع الشهر الحالي زيادة معدلات الربح على "حساب الوديعة الاستثماري لأجل محدد" للربع الأول من العام الحالي بما يؤكد الأداء المالي القوي منذ بدايته والتزامه بمشاركة النجاح الذي يحققه مع المتعاملين.

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