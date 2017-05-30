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158.5 مليار درهم رصيد حساب التوفير لدى البنوك في الإمارات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 30 مايو 2017
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158.5 مليار درهم رصيد حساب التوفير لدى البنوك في الإمارات

ارتفعت قيمة ارصدة حسابات التوفير لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات الى 158.5 مليار درهم خلال الثلث الاول من العام 2017 بزيادة قدرها 4.75 مليار درهم وبنمو نسبته 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2016.

وأظهرت أحدث الاحصاءات الصادرة عن مصرف الامارات المركزي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن قيمة رصيد التوفير بالعملة المحلية لدى الجهاز البنكي بلغت 129.56 مليار درهم في حين وصلت قيمتها بالعملة الاجنبية 28.88 مليار درهم في نهاية شهر ابريل الماضي.

 

ويتضح من خلال الإحصاءات أن النمو الأكبر في حسابات التوفير بشكل عام سجل في الفترة من فبراير الى مارس الماضيين حيث قفز اجمالي الرصيد من 154.822 مليار درهم الى 158.5 مليار درهم .في حين ارتفع في شهر يناير من 153.578 مليار درهم الى 154.822 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي.

 

وعلى صعيد التوفير بالعملة المحلية فقد كانت الفترة من يناير الى فبراير الاكثر نشاطا حيث ارتفع الرصيد لدى الجهاز المصرفي الدولة من 124.736 مليار درهم الى 126.645 مليار درهم.

 

أما التوفير بالعملة الأجنبية فقد شهدت الفترة من فبراير الى مارس النشاط الاكبر حيث ارتفع رصيد الادخار من 28.177 مليار درهم الى 29.007 مليار درهم.

 

يشار الى أن حساب التوفير من الحسابات التي تسعى البنوك لاستقطابها من العملاء وبعوائد بنسب متغيرة بين بنك واخر ووفقا للآجال التي تصنف ضمنها.

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