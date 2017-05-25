ارتفاع عدد البنوك التي تسمح بملكية للأجانب الى 10 في سوق أبوظبي للأوراق المالية

ارتفع عدد البنوك التي تسمح بملكية الاجانب في رؤوس أموالها الى 10 بنوك من اجمالي 12 بنكا وطنيا مدرجا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك استنادا الى الاحصائيات الرسمية الصادرة عن السوق.

وجاء ارتفاع عدد البنوك التي تسمح بملكية للأجانب في أسهمها بعد قرار بنك أم القيوين الوطني فتح باب التملك لهذه الشريحة من المستثمرين بنسبة 30% وبمقدار 554 مليون سهم من إجمالي رأسماله البالغ 1.84 مليار سهم تقريبا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تتراوح النسبة المسموح للأجانب تملكها في البنوك ال 10 بين 20% الى 49%،الأمر الذي ساهم في استقطابها لإستثمارات جديدة وهو ما رفع من معدل التداول اليومي عليها وفقا لم تظهره حركة التعاملات على أسهم القطاع البنكي في السوق خلال الفترة الماضية.

وبالعودة الى تفاصيل قرار بنك أم القيوين فقد قرر مجلس الإدارة بالتنسيق مع السوق اعتبارا من تاريخ 25 مايو 2017 ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات عن 70% من رأس المال وألا تزيد نسبة ملكية موطني دول مجلس التعاون الخليجي عن 20% في حين تم تخصيص نسبة 10% من رأس المال لملكية الأجانب من الجنسيات الاخرى.

ويعد فتح باب التملك للاجانب في رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق من المتطلبات الرئيسية لدخولها ضمن مؤشرت بعض المؤسسات العالمية ومن ضمنها مؤشرات مؤسسة مورجان استانلي التي قررت في وقت سابق ترقية أسواق المال الإماراتية الى درجة الأسواق الناشئة.

يشار الى أن عدد الشركات التي تسمح للأجانب بتملك نسبة من رؤوس أموالها في سوق أبوظبي للاوراق المالية يصل الى 52 شركة تشكل ما نسبته 76.5% من اجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق البالغ 68 شركة.