السعودية تلزم البنوك بتسجيل العقارات بأسماء المقترضين

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسم البنوك والشركات وتسجيلها بأسماء المقترضين بحسب حقيقة العقد بين البنوك والعملاء.

وقالت صحيفة "عين اليوم" السعودية إن وكيل المحافظ للرقابة أحمد آل الشيخ وجه خطاباً لجميع البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية أكد فيه بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد والتوقف عن نقل ملكية العقار بدلاً من رهنه.

وأكد "آل الشيخ" على تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً بأسماء البنك أو المصارف أو شركات التمويل العقارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مشدداً على توعية العملاء بهذا الإجراء.

كما شدد "آل الشيخ" على تزويد "ساما" بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري البنوك والمصارف أو شركات التمويل.