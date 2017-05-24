Arabian business
بنوك

السعودية تلزم البنوك بتسجيل العقارات بأسماء المقترضين

أريبيان بزنس
الأربعاء، 24 مايو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تلزم البنوك بتسجيل العقارات بأسماء المقترضين

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل في المملكة بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسم البنوك والشركات وتسجيلها بأسماء المقترضين بحسب حقيقة العقد بين البنوك والعملاء.

 

وقالت صحيفة "عين اليوم" السعودية إن وكيل المحافظ للرقابة أحمد آل الشيخ وجه خطاباً لجميع البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في السعودية أكد فيه بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد والتوقف عن نقل ملكية العقار بدلاً من رهنه.

 

وأكد "آل الشيخ" على تصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً بأسماء البنك أو المصارف أو شركات التمويل العقارية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، مشدداً على توعية العملاء بهذا الإجراء.

 

كما شدد "آل الشيخ" على تزويد "ساما" بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل عن تسجيل الرهن العقاري البنوك والمصارف أو شركات التمويل.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

الرياض: السعودية لن تحيد عن ربط الريال بالدولار

المركزي السعودي يحدد عمل مراكز التحويلات المالية بـ5 أيام أسبوعياً

الرياض: إعادة جميع البدلات لموظفي الدولة لا تعني المساس بالجدولة التي تمت سابقاً

السعودية: 4 أخطاء طفيفة تحرم السائقين من خصومات التأمين ضد الغير

تعليقات

المزيد في بنوك

ارتفاع عدد البنوك التي تسمح بملكية للأجانب الى 10 في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مصر تبيع سندات دولية بثلاثة مليارات دولار

الواحة كابيتال توسّع وحدة الديون الخاصة وتعيّن راشد صديقي عضواً منتدباً

إعمار مولز تستحوذ على حصة 51% في "نمشي"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بوهرنجر إنجلهايم تفتتح مصنعاً للأدوية البيولوجية على المستوى العالمي في الصين

"سيتا" تستكشف عالم تكنولوجيا الواقع المختلط في قطاع النقل الجوي

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »