41 مليار درهم ودائع حصيلة تعاملات الأسر المقيمة بالإمارات مع البنوك

بلغ صافي تعاملات الأسر المقيمة في دولة الإمارات مع الجهاز المصرفي نحو 41 مليار درهم كحصيلة ودائع خلال العام 2016 بنمو نسبته 7.6% مقارنة مع العام 2015 الأمر الذي يعكس توجه الأسر نحو الإدخار على مختلف الآجال.

جاء تفوق السلوك الادخاري على الإقتراضي لدى الأسر "موطنون ووافدون" وفقا للاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي بعدما بلغت ودائعها لدى الجهاز المصرفي 388 مليار درهم خلال العام 2016.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، استحوذت الودائع تحت الطلب للأسر المقيمة على نحو 174.6 مليار درهم تشكل ما نسبته 45% من اجمالي ودائعها لدى الجهاز المصرفي في ما وصلت قيمة الودائع الإدخارية 116.4 مليار درهم ونحو 97 مليار درهم للودائع لأجل.

وفي مقابل ذلك وصلت قيمة القروض التي حصلت عليها الأسر المقيمة من الجهاز المصرفي 347 مليار درهم خلال العام 2016 بنمو نسبته نحو 5% مقارنة مع العام 2015.

وحسب احصائيات المصرف المركزي فقد استحوذت القروض الإستهلاكية على 40 % من اجمالي القروض التي حصلت عليها الأسر أي ما قيمته 138.8 مليار درهم في حين بلغت القروض العقارية 104.1 مليار درهم تشكل ما نسبته 30% من اجمالي القروض و وصلت قيمة قروض السيارات 34.7 مليار درهم ومثلها للبطاقات وكذا القيمة نفسها ذهبت الى السحب على المكشوف وبعض الأوجه الأخرى.