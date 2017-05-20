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من هو أول سعودي عاش وعمل بالتجارة في أمريكا؟

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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من هو أول سعودي عاش وعمل بالتجارة في أمريكا؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - يعد عبدالله بن خليفة بن سعيدان الخليفة أول مواطن سعودي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من 100 عام حيث عمل بها في مجال التجارة.

 

وقال موقع "سي بي إن سي العربية" إنه بحسب إنفوغرافيك نشره حساب وزارة الخارجية السعودية، سافر "الخليفة" إلى الولايات المتحدة سنة 1909.

 

وعبدالله الخليفة، من أهالي منطقة القصيم، ولد في بريدة 1873، ووالده من رجال العقيلات المتاجرين بالمواشي في الشام، وقد عمل "الخليفة" في تجارة الخيول في مصر؛ حيث تعرف على تجار أمريكيين وانتقل معهم إلى برشلونة ومنها انتقل إلى أمريكا في 1909، ثم أقام في نيويورك ست سنوات تعلم فيها الانكليزية واشتغل بالتجارة.

 

وفي 1915 عاد "الخليفة" إلى المملكة إلى أن توفي في بريدة عام 1953.

 

ويبلغ عدد السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة حالياً نحو 125 ألف مبتعث ومبتعثة ومرافقيهم والدارسين على حسابهم الخاص والموظفين المبتعثين، للاستفادة من الخبرات العلمية التي تزخر بها الجامعات العريقة في العالم ومنها التي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بضعة آلاف استقروا هناك خلال العقود الأخيرة. 

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