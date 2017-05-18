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الكويت الوطني مصر يقرض سوميد 300 مليون دولار لتمويل أعمال توسعية

أريبيان بزنس
الخميس، 18 مايو 2017
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الكويت الوطني مصر يقرض سوميد 300 مليون دولار لتمويل أعمال توسعية

 قال بنك الكويت الوطني مصر في بيان اليوم الخميس إنه وقع عقد قرض بقيمة 300 مليون دولار للشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) لتمويل توسعات.

وقال البنك في بيان تلقت رويترز نسخة منه "الشركة سوف توجه هذا القرض إلى إتمام المرحلة الأولى من مشروعاتها التوسعية في منطقة العين السخنة" والتي تشتمل على مستودعات تخزين ورصيف بحري لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال وسفن التغييز.

وأضاف البيان أن سوميد ستحصل على إجمالي قيمة القرض على مدى عامين "تبدأ بعدها في سداد أقساط القرض لمدة ستة سنوات".

تمتلك الهيئة المصرية العامة للبترول نصف شركة سوميد التي تملك وتشغل ميناء سيدي كرير المصري المطل على ساحل البحر المتوسط بينما تمتلك النصف الآخر مجموعة من أربع دول خليجية هي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر.

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