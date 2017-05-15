بنك الفجيرة الوطني ينظّم فعاليّة سلسلة المعرفة السنوية لمناقشة تطوّرات الاقتصاد

استضاف بنك الفجيرة الوطني فعاليّة سلسلة المعرفة (Knowledge Series) السنوية بدورتها الثانية. وضمّت الفعاليّة أكثر من 500 شخص من بين قادة الأعمال والمحللين في دولة الإمارات العربية المتحدة في سلسلة من جلسات التواصل التي تستمر يوماً واحداً في كل من إمارة الفجيرة وأبوظبي ودبي. وتناولت المناقشات الاتجاهات والتحديات التي تواجه الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعت إلى إطلاع عملاء البنك على أحدث التطورات التي تطرأ على السوق للحفاظ على أعمالهم وتنميتها.



يشمل الخبراء المتحدثون في سلسلة المعرفة في بنك الفجيرة الوطني كبار المحللين من المعهد الدولي للتمويل، وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" PricewaterhouseCoopers، وشركة "تومسون رويترز" Thomson Reuters. وقد حرصت هذه المجموعة من المتحدثين على تقديم تغطية شاملة للقضايا الهامة ذات الصلة، والتي تشغل بال أصحاب الأعمال اليوم.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد تصدّرت حقائق الاقتصاد الكلّي جدول أعمال المناقشة على ضوء التغيّرات الجارية في جميع أنحاء العالم. وأشار المتحدثون إلى أن اللجوء إلى خفض آخر في إنتاج النفط أمر ضروري، وإلا ستشهد أسعار النفط هبوطاً إضافياً. وبالرغم من ذلك، توقّعوا تسارع النشاط في دول مجلس التعاون الخليجي مع تحقيق دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 1.7 في المئة عام 2017 نظراً إلى تأثير خفض إنتاج النفط في خلال العام مع وصول إجمالي النمو إلى 3 في المئة في عام 2018.

وقد تمّ إخطار عملاء بنك الفجيرة الوطني لاحقاً بأحدث التطورات في أسواق العملات والسلع وكيفية حماية أعمالهم في أوقات التقلّبات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من بقاء أسعار النفط منخفضة، أكّد الخبراء لقادة الأعمال أن دولة الإمارات تتمتّع بأسس قوية في الاقتصاد الكلي، وقد برهنت عن قدرة صمود في الظروف الصعبة. وعلى هذا النحو، لا تزال دولة الإمارات أحد مراكز الأعمال الرائدة التي تتيح فرصاً فريدة للنمو على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي هذه الفعاليّة، أدركت الشركات أن أعمالها لن تتعرّض للحلّ إذا عجزت عن تعديل مذكراتها وأنظمتها التأسيسية. ومع ذلك، تمّ حثها على القيام بذلك من أجل تأمين أفضل حماية لأعمالها في حال حصول أي نزاعات.

وفى معرض الحديث عن التغييرات القانونية أخرى، أكد المتحدثون أن قانون الإفلاس يُعدّ خطوة جيّدة لتعزيز البيئة المؤاتية للأعمال في دولة الإمارات واجتذاب الاستثمارات. وبموجب القانون الجديد، أصبح لدى الشركات المتعثرة الآن الكثير من الخيارات لتغيير وضع أعمالها من خلال إعادة الهيكلة أو التصفية بعد عملية تشرف عليها المحكمة. ومع طرح الضريبة على القيمة المضافة في بداية عام 2018، حثّ الخبراء الشركات على استخدام الوقت المتبقي بفعاليّة من خلال إعداد أعمالها من حيث توفير الموارد وآليات الإبلاغ وغيرها من العمليّات.

وقال فيكرام برادهان، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: "في بنك الفجيرة الوطني، نعتبر نفسنا أكثر من مجرد بنك، فنحن شركاء مع عملائنا ويهمنا أن نساهم في نموهم. وتساهم هذه المنصّات لتبادل المعرفة في تسليط الضوء على مقاربتنا التي تتمحور حول الشراكة. وعلى مرّ السنين، استمرينا بإشراك الخبراء الداخليين والخارجيين في مساعدة عملائنا على التعامل مع بيئة الأعمال المعقدة. ويسرنا أن نرى ردود الفعل الإيجابية التي نحصل عليها على خلفية دورة سلسلة المعرفة لهذا العام. ونودّ أن نشكر عملاءنا الكرام على المشاركة في النقاشات، ونحن على ثقة أن هذه الجلسات ستساعدهم على تحديد الفرص المتاحة في خضم المشهد الاقتصادي العالمي الصعب."

