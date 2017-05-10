مجلس تصفية تركة صالح الراجحي يطرح مركزين تجاريين بجدة وأراضٍ بالرياض للمزاد العلني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن مجلس تصفية عقارات تركة رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي عن إقامة مزادين عقاريين في جدة والرياض خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضح المجلس أنه سيُقام يوم السبت القادم (13 مايو/أيار 2017) في جدة المزاد العقاري العلني على المركز السعودي للأعمال، ومركز الأندلس "السحيلي"، فيما سيقام يوم السبت الذي يليه (20 مايو/أيار 2017) المزاد على قطع وبلوكات سكنية وتجارية لمخطط أراضي القدس في مدينة الرياض.

وقال عبدالعزيز الرشيد مدير عام شركة "إتقان العقارية" المسوق الحصري لعقارات التركة إنَّ المركز السعودي للأعمال، يقع عند التقاء طريقي المدينة المنورة وأبو بكر الصديق على مساحة إجمالية قدرها4.1 ألف م2، ويضم 14 طابقاً وأرضًا مجاورة بصك مستقل عن صك المبنى يتم حالياً استثمارها بالكامل كموقف للسيارات بمساحة قدرها 5.2 الف م2.

وأوضح "الرشيد" أن مركز الأندلس "السحيلي" يقع على تقاطع طريق الأندلس مع شارع المعادي بالقرب من الواجهة البحرية والكورنيش وميدان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتبلغ مساحته الإجمالية 9.5 ألف م2.

وأضاف أن مخطط القدس والذي تبلغ مساحته الإجمالية 707 آلاف م2 يضم 476 قطعة أرض سكنية، و87 قطعة أرض تجارية.

وكان المزاد الأول للأصول العقارية لتركة صالح الراجحي يوم السبت الماضي قد حقق نجاحاً استثنائياً، حيث تم بيع أربعة عقارات بلغت إجمالي مساحتها 424,878 متراً مربعاً بقيمة إجمالية بلغت 644 مليون ريال خلال 4 ساعات.

وأوضح مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي، يوم السبت الماضي، أنه تم بيع العقار الأول "توارن سنتر" بقيمة 246 مليون ريال بعد أن تم فتح المزاد بـ 200 مليون ريال، وافتتح المزاد على العقار الثاني "مركز إلكترون" بـ 70 مليون ريال وتم بيعه بقيمة 91 مليون ريال.

وافتتح المزاد على العقار الثالث "سوق الرياض التجاري" بقيمة 100 مليون ريال، وتم بيعه بقيمة 101 مليون ريال، فيما تم بيع العقار الرابع "أرض السلي" بقيمة 510 ريالات للمتر المربع، وبقيمة إجمالية بلغت 206.04 مليون ريال.

وكان مجلس التصفية لتركة الشيخ صالح الراجحي قد تم إنشاؤه بقرار قضائي أصدرته الدائرة القضائية المختصة بتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي بوزارة العدل، وقد تكوّن المجلس من اتحاد تحالف الصالحية وتحالف "ابن غنيم".

ويعد الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي -الذي توفي في العام 2011- من أثرى وأشهر أثرياء المملكة على الإطلاق ومؤسس ومالك مصرف الراجحي مع أخوانه عبد الله بن عبد العزيز الراجحي وسليمان بن عبد العزيز الراجحي محمد عبد العزيز الراجحي.