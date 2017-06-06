بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية تعلق تعاملاتها مع قطر

أكدت مصادر مصرفية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن بعض البنوك التجارية في السعودية والإمارات علقت تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.





وقالت المصادر إن البنوك التي طلبت عدم نشر أسمائها ترجئ المعاملات إلى حين تلقي توجيهات من البنكين المركزيين للبلدين بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.