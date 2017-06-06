بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية تعلق تعاملاتها مع قطر

أكدت مصادر مصرفية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء أن بعض البنوك التجارية في السعودية والإمارات علقت تنفيذ معاملات مع البنوك القطرية مثل خطابات الاعتماد بسبب الخلاف الدبلوماسي في المنطقة.
وقالت المصادر إن البنوك التي طلبت عدم نشر أسمائها ترجئ المعاملات إلى حين تلقي توجيهات من البنكين المركزيين للبلدين بشأن كيفية تنفيذ التعاملات مع قطر.
وأضافت إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي طلب من بنوك في البلاد الإفصاح عن تفاصيل انكشافها على البنوك القطرية وإن مصرف البحرين المركزي اتخذ خطوة مماثلة وحدد الخميس كموعد أخير للحصول على المعلومات.
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين خطوط النقل الجوي والبحري والبري مع الدوحة يوم أمس الاثنين بسبب "دعمها للإرهاب".
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