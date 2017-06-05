"أبوظبي الإسلامي" يؤجل أقساط عملائه المستحقة خلال رمضان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تأجيل سداد أقساط كافة التمويلات الشخصية وتمويلات السيارات المستحقة على عملائه خلال شهر يونيو دون رسوم إضافية.
يأتي ذلك في إطار مبادرته السنوية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى المساعدة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء ومساعدتهم على تغطية النفقات الإضافية التي تقترن عادة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.
وقال فيليب كينج رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن المصرف يعتبر عملاءه شركاء له ويحرص على توفير خيارات سداد مرنة لهم في الفترات التي تقترن بزيادة النفقات والحاجة للسيولة.
وسيقوم المصرف بالتواصل مع العملاء الذين يستوفون شروط تأجيل سداد الأقساط بناء على نوعية التمويل وسجل العميل وعدد الدفعات المستحقة من خلال الرسائل النصية القصيرة "SMS" علما بأن هذا العرض يسري على الأقساط المستحقة خلال الفترة من الأول وحتى 30 يونيو الجاري وللعملاء حرية رفض العرض في حال عدم رغبتهم بتأجيل أقساطهم.المزيد من أخبار الإمارات
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