"أبوظبي الإسلامي" يؤجل أقساط عملائه المستحقة خلال رمضان

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تأجيل سداد أقساط كافة التمويلات الشخصية وتمويلات السيارات المستحقة على عملائه خلال شهر يونيو دون رسوم إضافية.

يأتي ذلك في إطار مبادرته السنوية التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى المساعدة في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العملاء ومساعدتهم على تغطية النفقات الإضافية التي تقترن عادة بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

وقال فيليب كينج رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن المصرف يعتبر عملاءه شركاء له ويحرص على توفير خيارات سداد مرنة لهم في الفترات التي تقترن بزيادة النفقات والحاجة للسيولة.