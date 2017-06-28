"أبوظبي الأول" يحصد جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حصد بنك أبوظبي الأول جائزة "أفضل بنك للتمويل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" حيث تسلم الجائزة خلال حفل توزيع جوائز "جي تي آر ليدرز إن ترايد" 2016 الذي أقيم مؤخرا في لندن.

وتنظم مجلة "جي تي آر" جوائز "جي تي آر ليدرز إن ترايد" لتسليط الضوء على الشركات والمؤسسات المتميزة في أسواق التجارة والسلع والموردين وتمويل الصادرات.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال أندريه الصايغ نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والخدمات المصرفية الاستثمارية بالإنابة ان الجائزة تعكس المكانة المصرفية القوية التي يتمتع بها البنك فيما يتعلق بالنقد والتجارة.. مشيرا إلي مواصلة العمل مع عملاء البنك لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الرائدة في السوق وتعزيز القنوات التجارية والتعاون مع فريق عملنا المتخصص لكي ننمو معا.