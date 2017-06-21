24.4 مليار الاستثمارات بالأسهم السعودية في إم إس سي آي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - توقع بنك جي بي مورغان أن تبلغ الاستثمارات المالية الداخلة للسوق السعودي جراء إدراجه ضمن قائمة المراقبة لمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) إلى 6.5 مليار دولار (24.4 مليار ريال) فيما ستصل إلى 3.4 مليار دولار من الإدراج على مؤشر "فوتسي" المتوقع اتخاذ قراره في سبتمبر/أيلول القادم.

وقال أكبر بنك أمريكي -بحسب صحيفة "اليوم" السعودية- في تقرير حديث له أن إدراج السوق السعودي سيجعله يمثل 2.4 بالمئة من الأسواق الناشئة، و15 بالمئة من أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث من المتوقع أن يكون حجمه نفس حجم السوق الإندونيسي أو التايلاندي، وأصغر 50 بالمئة من السوق الروسي أو المكسيكي، وضعف السوق البولندي أو التركي، وثلاثة أضعاف الإماراتي والقطري.

وكان دويتشه بنك -أكبر بنوك ألمانيا- توقع في تقرير أصدره مؤخراً أن يجذب إدراج سوق الأسهم السعودية (تداول) في مؤشر مورجان ستانلي (MSCI) للأسواق الناشئة 35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها ستكون مقصدا للصناديق الاستثمارية العالمية، وسط تقديرات بأنها ستمثل بين 2 إلى 3 بالمئة من قيمة المؤشر.

وبحسب وكالة رويترز، قالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق أمس الثلاثاء إنها ستدرس رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة، في خطوة قد تجذب أموالاً أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.

ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي قرارها في يونيو/حزيران 2018، وأي تحرك لرفع التصنيف سيتم تنفيذه على مرحلتين في مايو/أيار 2019 وأغسطس/آب 2019.

وفتحت الرياض سوقها، الأكبر في العالم العربي، أمام الاستثمار المباشر للمؤسسات الأجنبية في يونيو/حزيران 2015، ومنذ ذلك الحين أخذت تعدل نظام التسوية لديها وغيره من الأنظمة كي تصبح أقرب إلى الممارسات العالمية. ومن ثم يتوقع الكثير من مديري الصناديق قراراً إيجابياً.

وقال باسل خاتون مدير استثمارات أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار، بحسب رويترز، إن "الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيكون حافزاً محولاً لا لسوق الأسهم السعودية فحسب بل للبورصات في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف "في ظل وجود أموال نشطة وخاملة بنحو تريليوني دولار تتبع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة، فإن المؤشر يهيمن بقوة على تدفقات سوق الأسهم. الانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة سيجعل السعودية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثار اهتمام كبير من المستثمرين العالميين".

وتقدر إم.إس.سي.آي أن 32 سهماً سعودياً رئيسياً ستنال وضع السوق الناشئة، مما يمنح البلاد وزنا محتملا يبلغ 2.4 بالمئة على مؤشرها.

ولا يتضمن هذا الحساب الطرح العام الأولي المزمع في أواخر 2018 لحصة تقارب خمسة بالمئة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية، والمتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

ويقدر مديرو صناديق أن يزيد إدراج أرامكو وزن السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة إلى المثلين تقريبا، بما قد يمنح المملكة وزنا أكبر من روسيا والمكسيك على المؤشر.

وتشير تقديرات مديري الصناديق إلى أن رفع تصنيف إم.إس.سي.آي للمملكة، وكذلك القرار المتوقع أن تتخذه إف.تي.إس.إي في سبتمبر أيلول المقبل برفع تصنيف الرياض إلى وضع السوق الناشئة الثانوية، قد يجلب ما يزيد على 50 مليار دولار من الأموال الأجنبية إلى البلاد في السنوات القليلة المقبلة. ويشمل هذا التقدير الصناديق "الخاملة" التي تتبع المؤشرات وكذلك الصناديق النشطة.

وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حالياً حوالي 445 مليار دولار. ومع الضغوط التي يفرضها انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد والمالية العامة، تحرص الرياض على جذب رأسمال أجنبي لأهداف من بينها المساعدة على تحسين إدارة الشركات السعودية.

ولكن رفع تصنيف إم.إس.سي.آي لن يضمن صعودا قويا لأسعار الأسهم من مستوياتها الحالية. فتقييم البورصة ليس منخفضا، إذ يبلغ مضاعف الربحية المتوقع لاثني عشر شهرا 13.9 بينما يصل معدله على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة إلى نحو 12، ويواجه الاقتصاد أوقاتاً صعبة في السنوات القليلة القادمة.

وتتبنى الحكومة سياسات تقشفية لخفض عجز الموازنة الضخم وستطبق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل. ولأسباب من بينها تلك الضغوط، فإن جميع المستثمرين الأجانب لا يملكون سوى ما يزيد قليلاً على أربعة بالمئة من السوق.