مؤشر بنك أبوظبي الأول لانطباع أصحاب الثروات يواصل ارتفاعه

أعلن بنك أبوظبي الأول عن أحدث نتائج مؤشر انطباع أصحاب الثروات والذي سجل ارتفاعا عند 1054.52 في شهر يونيو الحالي مقارنة مع 1038.28 في شهر مايو الماضي.

ويشهد المؤشر نتائج إيجابية متواصلة حيث سجل هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 1.56 في المائة وانخفاضا في التضخم وذلك وفقا لمجلس مؤشر انطباع أصحاب الثروات.

وساهمت عوامل رئيسة أخرى في تحقيق هذا الارتفاع ومنها تدفق السياح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة القادمون من الصين في الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار النفط و "مدراء المشتريات" سلبا على المؤشر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.