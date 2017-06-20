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مؤشر بنك أبوظبي الأول لانطباع أصحاب الثروات يواصل ارتفاعه

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
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مؤشر بنك أبوظبي الأول لانطباع أصحاب الثروات يواصل ارتفاعه

أعلن بنك أبوظبي الأول عن أحدث نتائج مؤشر انطباع أصحاب الثروات والذي سجل ارتفاعا عند 1054.52 في شهر يونيو الحالي مقارنة مع 1038.28 في شهر مايو الماضي.

ويشهد المؤشر نتائج إيجابية متواصلة حيث سجل هذا الشهر ارتفاعا بنسبة 1.56 في المائة وانخفاضا في التضخم وذلك وفقا لمجلس مؤشر انطباع أصحاب الثروات.

وساهمت عوامل رئيسة أخرى في تحقيق هذا الارتفاع ومنها تدفق السياح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة القادمون من الصين في الوقت الذي أثر فيه انخفاض أسعار النفط و "مدراء المشتريات" سلبا على المؤشر، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وعلى الرغم من ذلك مازال التفاؤل في مجال الأعمال كبيرا فيما تتطلع الشركات نحو الاقتصاد الإماراتي بنظرة إيجابية.

وتم إطلاق "مؤشر انطباع أصحاب الثروات" - الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - في شهر يناير 2017 بالتعاون مع شركة إيبسوس للدراسات والبحوث وشركة جنرالي للتأمين بهدف قياس الانطباع السائد لدى المستثمرين الأثرياء في سوق الإمارات من منظورهم الشخصي والعملي بما يمثل مؤشرا لانطباعهم العام عن السوق بناء على العوامل الأساسية والاقتصادية الراهنة.

واستندت نتائج المؤشر إلى وجهات نظر لجنة تضم نخبة من رواد الفكر في هذا المجال يشكلون مجلس "مؤشر انطباع أصحاب الثروات" الذي يتألف من الخبراء والأثرياء بنسبة /60 في المائة/.

واعتمدت نتائج المؤشر على /3/ مجالات رئيسية شملت التفاؤل الذي يشهده سوق الإمارات وتوقعات النمو في المجالات ذات العلاقة والخيارات الاستثمارية الشخصية.

وتجمع الدراسة ما بين المؤشرات الرئيسية للسوق كالناتج المحلي الإجمالي والتضخم ومؤشرات الأسهم وأسعار السلع الأساسية إلى جانب المؤشرات لكل قطاع بما في ذلك القطاع العقاري والسياحة والتجارة والتي تمثل ما نسبته /40 في المائة/.

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