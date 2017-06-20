افتتاح فرع جديد لبنك الإمارات دبي الوطني صديقا لأصحاب الهمم

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني اليوم فرعا صديقا للعملاء من أصحاب الهمم ضمن مقر "مجموعة الإمارات" بدبي.

يعد الفرع الجديد الـ /13/ ضمن شبكة فروع بنك الإمارات دبي الوطني الصديقة للعملاء من أصحاب الهمم وجزءا من منصة "معا بلا حدود" #TogetherLimitless المخصصة لدعم الاحتياجات المالية والتعليمية ودمج أصحاب الهمم في سوق العمل.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أعلن البنك اليوم عن خططه لمواصلة توسيع شبكة فروعه الصديقة لأصحاب الهمم التي تضم حاليا فروعا في مناطق جميرا الوصل والحمرية والراشدية والعوير وأبراج الإمارات جميرا وند الشبا وغرين كوميونيتي وعود ميثاء والمزهر مول وشارع شاطئ جميرا وأم القيوين والمنخول.

وسيعمل البنك خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة على تدريب موظفي فرع مقر "مجموعة الإمارات" على أصول التعامل مع الأشخاص من أصحاب الهمم والامتيازات المقدمة لحاملي بطاقة "سند".

و تم تزويد فروع البنك بأجهزة صراف آلي ومكاتب دفع وكاونترات منخفضة الارتفاع لكتابة الشيكات لتحسين قدرات أصحاب الهمم على الحركة والتنقل كما تم تركيب مؤشرات أرضية ولافتات تلامسية لتسهيل تعرف أصحاب الهمم البصرية على وجهة تحركاتهم داخل الفرع.

ويمنح الفرع أولوية خاصة لعملاء البنك من أصحاب الهمم عبر إعطائهم الأولوية وتخصيص منطقة انتظار منفصلة مما يؤمن لهم تجربة أكثر سهولة وتطورا.

ويوفر "بنك الإمارات دبي الوطني" أيضا أوراقا نقدية مزودة بخاصية "بريل" صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في فرع الجميرا التابع له بهدف تمكين عملائه من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية ومنحهم الاستقلالية والسهولة في إنجاز تعاملاتهم المصرفية.

و أطلق البنك تحت شعار برنامج الدعم الرائد للمنصة الشاملة "معا بلا حدود" #TogetherLimitless عدة مبادرات في العام الماضي بغية تطبيق تطوير مستدام على المدى البعيد ودمج أصحاب الهمم في المجتمع بما في ذلك إطلاق "شبكة الوظائف" لتسهيل انخراط أصحاب الاحتياجات الخاصة المعرفية في بيئة العمل وافتتاح فروع مصرفية صديقة لهم وتعزيز اندماجهم المالي عبر المزايا المقدمة لحاملي بطاقات "سند" ـ بطاقة الخدمات والتسهيلات التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع لأصحاب الهمم ـ وباقة "بيوند" من الخدمات المصرفية الخاصة بهم في البنك وإعفائهم من شرط الحد الأدنى للراتب بالإضافة إلى نشر تقرير بحثي عن العادات المصرفية والمالية لأصحاب الهمم وتوجهاتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحازت المنصة على "الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات" لفئة "أفضل مشروع تعاوني بين الشركات والمؤسسات في عام /2015/ لشراكتها الاستراتيجية مع مركز "منزل" في مبادرة "برايد" البرنامج الذي يسعى لتمكين أصحاب الهمم من الحصول على الاستقلالية والثقة بالنفس.

كما حظي البنك بتكريم اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة /أصحاب الهمم/ التي يرأسها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وذلك تقديرا لجهوده ومبادراته في دعم الاحتياجات المالية والتعليمية ودمج أصحاب الهمم في سوق العمل.