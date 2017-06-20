أسعار الفائدة ببنوك الإمارات تسجل أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار الفائدة في بنوك الإمارات لآجالها الطويلة والمتوسطة والقصيرة، المعروضة بين البنوك (إيبور)، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو شهرين.

ووفق وكالة أنباء الأناضول، أظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي، على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الفائدة لأجل سنة متجاوزة مستوى 2.11 بالمائة للمرة الأولى منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت أسعار الفائدة، قفزت من مستوى 2.099 بالمائة الأحد الماضي، إلى 2.1103 بالمائة أمس الإثنين بزيادة 0.54 بالمائة، أو ما يعادل نحو 1.13 نقطة أساس.