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أسعار الفائدة ببنوك الإمارات تسجل أعلى مستوى في شهرين

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 20 يونيو 2017
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أسعار الفائدة ببنوك الإمارات تسجل أعلى مستوى في شهرين

ارتفعت أسعار الفائدة في بنوك الإمارات لآجالها الطويلة والمتوسطة والقصيرة، المعروضة بين البنوك (إيبور)، مسجلة أعلى مستوياتها في نحو شهرين.

ووفق وكالة أنباء الأناضول، أظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي، على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الفائدة لأجل سنة متجاوزة مستوى 2.11 بالمائة للمرة الأولى منذ أواخر أبريل/ نيسان الماضي.

وكانت أسعار الفائدة، قفزت من مستوى 2.099 بالمائة الأحد الماضي، إلى 2.1103 بالمائة أمس الإثنين بزيادة 0.54 بالمائة، أو ما يعادل نحو 1.13 نقطة أساس.

في سياق متصل، ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل 6 أشهر، إلى 1.722 بالمائة، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.52 بالمائة.

وقال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي والمصرفي (مصري مقيم في الإمارات)، في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن ارتفاع أسعار الفائدة في الإمارات أمر طبيعي بعدما رفع المصرف المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع سعر الفائدة الأساسي.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 25 نقطة أساس، إلى نطاق 1 بالمائة إلى 1.25 بالمائة.

وقرار الرفع هو الثاني في العام الجاري 2017، بعد الزيادة في أسعار الفائدة الرئيسية التي أعلن عنها في مارس/آذار الماضي، والرابع خلال عقد من الزمن.

وفي خطوة مماثلة، قال مصرف الإمارات المركزي، إنه قرر رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع بواقع 25 نقطة أساس، تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.

ورفع المركزي الإماراتي سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بضمان شهادات الإيداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.50 بالمائة.

وشهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي الإماراتي للبنوك العاملة في الدولة، تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي الإماراتي.

وتثبت الإمارات سعر عملتها (الدرهم) عند 3.6725 للدولار منذ 1997.

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