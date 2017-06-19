"الإمارات دبي الوطني" يطلق خدمة "فليكسي كاش" لسحب القروض على المكشوف

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني اليوم خدمة "فليكسي كاش" "FlexiCash" التي توفر للعملاء إمكانية الحصول على قرض من خلال السحب على المكشوف لتلبية احتياجاتهم قصيرة الأجل أو المتطلبات النقدية في الحالات الطارئة مع السهولة والمرونة في السداد.
وسوف يتمكن العملاء المؤهلون من الاستفادة من قرض يصل إلى راتب شهرين من خلال سحب على المكشوف متصل بحسابهم الجاري مع إمكانية الوصول الفوري للأموال على مدار الساعة وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي وبطاقات الخصم أو إصدار شيكات أو تحويل أموال من حسابهم التشغيلي كما توفر هذه الخدمة حماية من الشيكات المرتجعة في الحالات الطارئة لعدم كفاية الرصيد وذلك بالمساعدة على تغطية المبلغ المستحق، حسب وكالة أنباء الإمارات.
ويمكن للعملاء سحب جزء أو كامل الأموال التي تمت الموافقة عليها ضمن حد السحب على المكشوف كما يمكنهم اختيار سداد القرض من خلال دفعات شهرية تبدأ من /20/ في المائة شهريا حتى سداد كامل مبلغ القرض فضلا عن الفائدة على الحصة المستخدمة.
ويمكن لأي عميل الاستفادة من خدمة "فليكسي كاش" بضمان ودائعه الثابتة مع البنك بأسعار فائدة تبدأ بنسبة أربعة في المائة سنويا.
وقال أحمد المرزوقي نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني في تصريح صحافي له اليوم إن خدمة "فليكسي كاش" تعد من الحلول المتنوعة والمريحة المتاحة للذين يحتاجون إلى الحصول على مبالغ صغيرة من المال لفترة قصيرة بهدف تلبية احتياجاتهم الطارئة من دون الحاجة إلى الحصول على قرض كبير طويل الأجل أو استخدام حلول ائتمانية أكثر كلفة.
وأضاف أنه يمكن كذلك الاستفادة من "فليكسي كاش" بضمان حسابات الودائع الثابتة لغير المقيمين بالتعاون مع عدد من البنوك الشريكة في الهند وهي بنك "HDFC" وبنك "ICICI" وبنك "Axis" وبنك "Yes" ما يتيح للعملاء ميزة إضافية للاستفادة من تسهيلات القروض في دولة الإمارات العربية المتحدة مع مواصلة الاستمتاع بالعائدات المضمونة على ودائعهم الموجودة في بلدهم.المزيد من أخبار الإمارات
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