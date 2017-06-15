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طاقة الخليج البحرية توقع اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك دبي الإسلامي

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
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طاقة الخليج البحرية توقع اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك دبي الإسلامي

وقّعت شركة "طاقة الخليج البحرية"، الشركة الرائدة والمستقلة في مجال ناقلات النفط بمنطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تسهيل ائتماني مع "بنك دبي الإسلامي" بقيمه 275 مليون درهم. وتمثّل هذه الاتفاقية أول تجربة من نوعها تخوضها الشركة لجمع الأموال عبر تمويل إسلامي.

وقال أحمد عيسى حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة " طاقة الخليج البحرية " في تصريح صحفي له اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن التسهيل الائتماني يمتد على مدى سبعة أعوام وهي أول اتفاقية تبرمها الشركة مع "بنك دبي الإسلامي".

وأضاف أن الاتفاقية تسهمد في تزويد الخدمات المخصصة للشركة لتحقيق أهدافها في توفير عمليات آمنة وعالية الجودة واقتصادية للسفن وتحسين القيمة المضافة للمساهمين فضلا عن شراء سفن جديدة وتوسيع العمليات.

وتمتلك أسطولا يضم 19 سفينة تجارية ويتكون من ثماني ناقلات حديثة من طراز "LR1" وناقلتين من طراز "LR2" وتسع ناقلات للمنتجات والمواد الكيميائية.

من جانبه قال الدكتورعدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن الاتفاقية تسلط الضوء على مرونة التمويل للبنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع دعم وتيسير نمو الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأسست "طاقة الخليج البحرية" خلال عام 2004 باعتبارها شركة شحن مشتركة وتستثمر وتدير ناقلات نفط حديثة مزدوجة الهيكل والمصممة خصيصا لنقل المنتجات البترولية والكيماويات والهيدروكربونات وبنت أصولا تبلغ قيمته حاليا مليار دولار أمريكي.

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