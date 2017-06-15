طاقة الخليج البحرية توقع اتفاقية تسهيل ائتماني مع بنك دبي الإسلامي

وقّعت شركة "طاقة الخليج البحرية"، الشركة الرائدة والمستقلة في مجال ناقلات النفط بمنطقة الشرق الأوسط، اتفاقية تسهيل ائتماني مع "بنك دبي الإسلامي" بقيمه 275 مليون درهم. وتمثّل هذه الاتفاقية أول تجربة من نوعها تخوضها الشركة لجمع الأموال عبر تمويل إسلامي.

وقال أحمد عيسى حارب الفلاحي الرئيس التنفيذي لشركة " طاقة الخليج البحرية " في تصريح صحفي له اليوم، وفق وكالة أنباء الإمارات، إن التسهيل الائتماني يمتد على مدى سبعة أعوام وهي أول اتفاقية تبرمها الشركة مع "بنك دبي الإسلامي".

وأضاف أن الاتفاقية تسهمد في تزويد الخدمات المخصصة للشركة لتحقيق أهدافها في توفير عمليات آمنة وعالية الجودة واقتصادية للسفن وتحسين القيمة المضافة للمساهمين فضلا عن شراء سفن جديدة وتوسيع العمليات.