ساما تلزم بنوك السعودية بتطبيق التعرفة الجديدة

أكدت صحيفة سعودية أمس الأربعاء أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) ألزمت بنوك ومصارف المملكة بتطبيق التعرفة المحدثة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مع ضرورة وضع أسعار الخدمات في مكانٍ بارز للبنك وفروعه بحيث يمكن للعميل الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

وذكرت صحيفة "الوطن" اليومية أن "ساما" أضافت 9 رسوم إضافية للعمليات البنكية ضمن التعرفة الجديدة التي تعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفات البنكية المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية.