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ساما تلزم بنوك السعودية بتطبيق التعرفة الجديدة

أريبيان بزنس
الخميس، 15 يونيو 2017
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ساما تلزم بنوك السعودية بتطبيق التعرفة الجديدة

أكدت صحيفة سعودية أمس الأربعاء أن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) ألزمت بنوك ومصارف المملكة بتطبيق التعرفة المحدثة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها مع ضرورة وضع أسعار الخدمات في مكانٍ بارز للبنك وفروعه بحيث يمكن للعميل الاطلاع عليها بسهولة ويسر.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" اليومية أن "ساما" أضافت 9 رسوم إضافية للعمليات البنكية ضمن التعرفة الجديدة التي تعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفات البنكية المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية.

 

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبنوك السعودية طلعت حافظ، للصحيفة، إن "التعرفة البنكية الجديدة تهدف إلى دعم الزيادة في حجم التعاملات المصرفية، والتوسع الذي يشهده النشاط المصرفي في المملكة عموماً، وروعي عند وضعها أن تعكس واقع الاقتصاد المحلي، وأن تكون معتدلة ومعقولة".

 

وأوضح "حافظ" أن التعرفة البنكية المحدثة تشمل الخدمات الأساسية للحسابات الشخصية للأفراد ذات الاحتياج المرتفع، والحد الأقصى للرسوم التي يمكن للبنوك والمصارف تحصيلها من الأفراد.

 

وأضاف أنه تم إضافة رسوم خدمات نظام الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والبطاقات، ورسوم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع)، وكذلك رسوم خدمات نظام سداد للمدفوعات (سداد)، إضافة إلى تعرفة عمليات السحب النقدي على الصراف الآلي للشبكة الخليجية، وكذلك رسوم العمليات للشبكات الدولية مثل السحب النقدي من الحد المتاح على البطاقات الائتمانية.

 

 

 

 

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